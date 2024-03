A princesa Kate Middleton anunciou nesta sexta-feira (22), que está em tratamento contra um câncer. Num vídeo de pouco mais de dois minutos, Kate revelou que, após a cirurgia a que se submeteu em janeiro, está agora passando por sessões de quimioterapia.

“Eu precisei de tempo para me recuperar da minha cirurgia e começar o tratamento”, falou ela no vídeo publicado nesta sexta-feira (22) na internet, acrescentando que está se sentindo bem e confiante. “Eu e William estamos fazendo tudo que podemos para gerenciar isso de forma privada pelo bem da nossa família”, disse.

“Minha equipe médica aconselhou que eu deveria me submeter a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais”, contou a princesa de Gales, acrescentando que o diagnóstico foi um “grande choque”. Mais detalhes sobre o tratamento não foram divulgados.

Kate contou que, em janeiro, quando passou por uma cirurgia no abdômen, não havia ainda o diagnóstico de câncer: “Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e, na ocasião, pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, exames após a operação notaram que havia câncer”.

A princesa também agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e falou que os últimos meses foram muito difíceis para ela e a família. Kate afirmou que está se sentindo bem e que está certa de que vai se curar: “Estou ficando mais forte, focando em coisas que vão me ajudar a me curar, na minha mente, no meu corpo e no meu espírito”, disse ela, acrescentando que ter William a seu lado por todo o processo tem sido reconfortante.

O estado de saúde de Kate Middleton vinha sendo especulado desde janeiro, quando ela passou pela cirurgia. Desde então, ela não fazia aparições públicas. No último dia 10, no Dia das Mães do Reino Unido, a polêmica em torno do “sumiço” da princesa ficou ainda maior. Naquele dia, o Palácio de Kensington divulgou uma foto dela com os filhos, George, Louis e Charlotte, mas a imagem foi retirada de circulação pelas principais agências de notícias um tempo depois após suspeitas de manipulação. No dia seguinte, o palácio publicou um comunicado, assinado por Kate, que reconhecia a edição da foto e pedia desculpas.

O sogro de Kate, o rei Charles III, pai de William, também está passando por um tratamento contra um câncer. Ele foi diagnosticado no início deste ano, e o comunicado foi oficialmente feito no último mês.

*Com informações do portal Extra