Diante da previsão de fortes chuvas em Minas Gerais neste fim de semana, o governo, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), reitera o compromisso em garantir a segurança e integridade à população. Para isso, todo o efetivo das regionais de Defesa Civil está em estado de prontidão, em condições de deslocamento para atender as áreas afetadas em caso de ocorrências.

A Cedec reforçou também o efetivo nos depósitos, que estão preparados para fornecer material de ajuda humanitária, como cestas básicas, cobertores e colchões e kits de limpeza de forma imediata, se necessário. Diante da previsão de chuvas intensas, está intensificando também a emissão e divulgação de alertas à população mineira.

Segundo as previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 10h deste sábado (23), existe a possibilidade de chuva forte, de até 100 milímetros, em 552 cidades mineiras. As chuvas podem ocorrer com ventos fortes, que podem ultrapassar os 100 quilômetros por hora. Uma das regiões onde o risco é maior é a Zona da Mata. A Cedec já orientou as coordenadorias de Defesa Civil municipais a se prepararem para possível atuação.

Em decorrência do alerta emitido pelo Inmet, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que as aulas foram suspensas em algumas unidades da rede estadual em Juiz de Fora nesta sexta-feira (22). A medida foi adotada como forma de precaução e proteção aos estudantes e servidores. As aulas interrompidas serão repostas posteriormente, cumprindo os 200 dias letivos, sem prejuízos à comunidade escolar.

A Defesa Civil Estadual distribui ajuda humanitária aos municípios em situação de calamidade. Somente neste período chuvoso (2023/2024), já foram entregues aos municípios afetados pelas chuvas 3.139 cestas básicas, 1.326 colchões, 1.161 kits dormitório, 1.760 kits higiene, 1.660 kits limpeza, 1.726 telhas, 470 baldes e 33 lonas. O valor investido na aquisição dos itens distribuídos foi de R$ 805.735,58.

ALERTAS NO CELULAR

O sistema de alertas da Defesa Civil pelo celular também é uma importante ferramenta para que as pessoas possam garantir a segurança durante as chuvas.

O serviço é gratuito e não precisa de acesso à internet. O cidadão deve enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 informando o CEP do endereço onde mora ou da área de interesse e, a partir do cadastro, receberá avisos sobre chuvas, risco de inundação e até ondas de calor que se aproximam.

Confira algumas dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes:

– Antes de sair de casa, consulte as condições da estrada;

– Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos;

– Só siga adiante se a água estiver abaixo do meio da roda do veículo da frente;

– Se o nível da água ultrapassar o meio da roda, desligue o motor e saia do veículo;

– Se o nível da água ultrapassar o meio da porta, saia imediatamente pela janela, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar;

– Em caso de tempestade com raios, procure abrigo em edificações e veículos;

– Se estiver ao ar livre e não houver abrigo disponível, posicione-se em posição de agachamento, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível;

– Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível. Após a ocorrência do deslizamento, não retorne à área de risco, até que as autoridades deem a devida liberação e garantam a segurança.