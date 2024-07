No último final de semana, durante o Campeonato Mundial Gran Turismo, o piloto de Ipatinga, Igor Fraga, tricampeão mundial de jogos virtuais, retornou ao mais alto degrau do pódio ao conquistar o primeiro lugar na etapa realizada em Montreal, no Canadá. Defendendo a equipe Lexus, Fraga assegurou uma vitória decisiva.

A disputa pelo segundo lugar foi acirrada entre o italiano Valerio Gallo, campeão de 2021, pilotando um Honda NSX, e o japonês Takuma Sasaki, com um Porsche 911.

Igor Omura Fraga é filho de brasileiros, nascido no Japão. Em 2020, se integrou ao programa de jovens pilotos da Red Bull, o Red Bull Junior Team. Ele iniciou sua carreira no kart bem cedo, sendo campeão 7 vezes no Japão e uma vez campeão asiático. Sua carreira foi interrompida durante a crise de 2008, tendo que retornar ao Brasil.

Igor Fraga foi o primeiro campeão da Gran Turismo World Series em 2018 e acumula experiência no automobilismo real em séries internacionais de corrida de fórmula. Em 2023, transferiu-se para as ligas japonesas, competindo na classe GT 300 da Super GT (Anest Iwata Racing with Arnage) e no Super Formula Lights Championship (Fanatec-Gran Turismo with B-Max), participando de todas as corridas de cada série.

A categoria Manufacturers Cup reúne os 12 principais fabricantes mundiais: Porsche, Subaru, Mazda, AMG, Chevrolet, BMW, Audi, Toyota, Ferrari, Honda, Lexus e Genesis. Cada fabricante formou uma equipe de três pilotos representando cada região das Qualificatórias Online.

Devido aos seus compromissos no automobilismo real japonês, Igor não pôde dedicar-se à classificação para o Campeonato das Nações de 2024, representando o Brasil.

Próximas etapas:

2ª Etapa – Praga, República Checa – Sábado, 10 de agosto de 2024

3ª Etapa – Tóquio, Japão – Sábado, 28 de setembro de 2024

Etapa Final – A ser divulgada