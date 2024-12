A disparada do dólar para R$ 6,27 nesta semana não é apenas um indicador de instabilidade econômica; é um reflexo das fragilidades estruturais do Brasil diante das dinâmicas globais e internas. Essa alta, longe de ser um fenômeno técnico restrito ao mercado financeiro, está diretamente conectada ao custo de vida do brasileiro e às crescentes dificuldades enfrentadas pelas famílias de baixa renda.

O dólar como vilão invisível

Embora o real seja a moeda oficial do país, grande parte do que consumimos está atrelada ao dólar. Do pão que chega à mesa ao combustível que abastece os veículos, quase tudo carrega o peso da desvalorização cambial. Quando o dólar sobe, os preços desses itens disparam, pressionando o bolso do consumidor.

Um exemplo emblemático é o trigo, ingrediente básico da alimentação nacional, que é majoritariamente importado. Qualquer oscilação no câmbio impacta diretamente os custos de produção, e esse aumento inevitavelmente chega ao consumidor final. Essa inflação cambial afeta toda a cadeia produtiva, intensificando um ciclo difícil de romper.

Desigualdades ainda mais evidentes

A alta do dólar não pesa igualmente para todos. Enquanto famílias de maior renda conseguem se proteger alocando recursos em investimentos atrelados à valorização cambial, a população de baixa renda não dispõe dessas alternativas. Essas famílias, já pressionadas por orçamentos apertados, enfrentam a corrosão do poder de compra e veem os preços de itens básicos subirem de forma desproporcional aos seus rendimentos.

Essa desigualdade é ampliada pela inflação: produtos essenciais se tornam menos acessíveis, enquanto os salários permanecem estagnados. Isso faz com que o dinheiro que antes cobria uma lista completa de compras agora não seja mais suficiente, ampliando o abismo social.

Mercados em pânico e soluções insuficientes

A alta histórica do dólar reflete também a falta de confiança nos rumos da economia brasileira. A volatilidade não está restrita às moedas; ela se espalha pelos mercados de ações, pelos juros futuros e pelas expectativas de crescimento. Enquanto o governo tenta atuar pontualmente com intervenções no mercado cambial, como os recentes leilões de dólares, essas medidas são paliativas e não atacam a raiz do problema.

A ausência de uma política econômica robusta e coordenada deixa investidores inseguros e amplia a percepção de risco. Esse cenário afeta não apenas grandes empresas, que dependem do câmbio para equilibrar custos e dívidas, mas também compromete milhões de empregos, em um efeito dominó que prejudica toda a sociedade.

Uma crise de confiança generalizada

A alta do dólar vai além de números; é um termômetro da desconfiança na condução econômica do país. A falta de um plano claro para estabilizar as contas públicas, aliada à percepção de fragilidade institucional, afasta capitais estrangeiros e pressiona ainda mais o mercado interno.

Enquanto isso, a população brasileira, especialmente a mais vulnerável, segue pagando a conta. Sem ajustes estruturais e ações que tratem das causas do problema, como a melhoria do ambiente fiscal e a promoção de maior competitividade econômica, o dólar continuará sendo um entrave ao desenvolvimento do Brasil — e um fardo crescente para os brasileiros.