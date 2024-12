A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) inaugurou, na segunda-feira (16), um novo estacionamento exclusivo para os colaboradores do Hospital Márcio Cunha (HMC). Com capacidade para 468 veículos, sendo 284 vagas destinadas a carros e 184 para motos, o espaço é uma iniciativa voltada à melhoria do fluxo na região e ao bem-estar dos profissionais da instituição.

Localizado próximo à área do estacionamento externo, aberto a comunidade, ao lado da Estação de Tratamento de Água, o novo espaço visa aumentar o número de vagas disponíveis para os colaboradores da instituição, além de contribuir com o trânsito local, dando fluidez ao curso de veículos no entorno e consequentemente liberando mais vagas para os clientes. A medida representa um avanço na logística da instituição e reafirma a preocupação da FSFX com a segurança e a qualidade de vida dos seus profissionais e comunidade.

O estacionamento é gratuito e exclusivo para os colaboradores da FSFX, com acesso controlado por agentes de portaria. Para utilização, é necessário que o colaborador apresente o crachá funcional. Além disso, o local é monitorado por câmeras de segurança, proporcionando maior proteção para todos os usuários.

O diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Flaviano Ventorim, destacou a importância do espaço para os profissionais que atuam na Instituição. “O novo estacionamento é um pedido dos nossos colaboradores. Foi um investimento superior a R$ 2 milhões, sendo mais uma demonstração do compromisso da nossa gestão com o cuidado integral. Garantir comodidade e segurança para nossos colaboradores reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados por eles, além de contribuir para a organização do trânsito no entorno do Hospital”, destaca.

Com a inauguração, a expectativa é que o novo estacionamento se torne uma solução prática e eficiente, oferecendo aos colaboradores um espaço seguro e organizado para deixar seus veículos enquanto se dedicam ao cuidado com a saúde dos pacientes e da comunidade.

Vale destacar que a comunidade, pacientes e clientes do HMC contam, ainda, com um estacionamento externo gratuito próximo à nova área destinada aos colaboradores. Outra opção para clientes é a área localizada a frente da unidade I do Hospital Márcio Cunha, sendo que a gestão desse estacionamento continua sob responsabilidade da empresa AutoPark.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.000 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG). As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão. Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.