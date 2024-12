Por Cid Miranda

Chegamos ao final de 2024, um ano que ficará marcado na história por uma combinação de eventos positivos e outros polêmicos e desafiadores. Momentos de esperança e progresso coexistiram com tragédias, tensões políticas e debates acalorados. Esta retrospectiva busca revisitar notícias impactantes que moldaram o ano no Brasil e no mundo, abrangendo diversas áreas, da política à natureza, da saúde à segurança.

TRUMP RETORNA À CASA BRANCA EM ELEIÇÃO ACIRRADA

Em uma das eleições mais polarizadas da história recente, o ex-presidente dos EUA, conquistou um novo mandato na Casa Branca. A vitória, marcada por intensos debates e disputas judiciais, reacendeu discussões sobre o futuro da democracia no país e suas relações internacionais. O resultado eleitoral teve repercussões globais, influenciando a geopolítica mundial e as relações comerciais entre os países. As políticas implementadas pela nova administração terão impacto duradouro na sociedade americana e no cenário internacional.

ONDA DE QUEDAS DE AVIÕES ASSUSTA O MUNDO

Uma série de acidentes aéreos em diferentes partes do mundo ao longo de 2024 causou grande comoção e levantou questionamentos sobre a segurança da aviação civil. As investigações buscaram identificar as causas dos acidentes, que variaram desde falhas mecânicas a erros humanos. As tragédias causaram grande comoção global e impactaram o setor de aviação, levando à revisão de protocolos de segurança.

CORTE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS GERA DEBATES ACALORADOS NO BRASIL

O governo brasileiro implementou cortes significativos em programas de benefícios sociais em 2024, alegando a necessidade de ajuste fiscal. A medida gerou intensos debates na sociedade, com críticas de setores que apontam para o aumento da desigualdade social e elogios de outros que defendem a necessidade de equilibrar as contas públicas. A decisão afetou diretamente a vida de milhões de brasileiros, reacendendo a discussão sobre o papel do Estado na assistência social.

REAL TEM MAIOR DESVALORIZAÇÃO DE 2024; UM DESASTRE ECONÔMICO

A moeda brasileira enfrentou um ano de volatilidade e encerrou 2024 com uma desvalorização de 21,82% ante o dólar Ptax, taxa de referência para contratos denominados em real em bolsas de mercadorias no exterior. O desempenho coloca o real como a moeda mais desvalorizada entre 27 economias analisadas pela consultoria Elos Ayta. O resultado foi o pior para a divisa brasileira desde 2020 e a terceira maior desvalorização em termos nominais desde 2010. Completam o pódio os anos de 2015, durante o segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff (-31,98%), e 2020, ápice da pandemia de Covid-19 (-22,44%).

CIRURGIA DO PRESIDENTE LULA MOVIMENTA O CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma no início do mês, o que gerou preocupação entre seus apoiadores e movimentou o debate político. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Lula se recuperou com sucesso, destacando a importância da saúde de líderes para a estabilidade política.

OS MAIORES GOLPES FINANCEIROS DE 2024

Os golpistas parecem ficar mais criativos a cada ano que passa, e 2024 não é exceção. Especialmente com todas as novas tendências tecnológicas, sempre existem novas formas de tirar vantagem das pessoas. Com o golpe do emprego falso, “recrutadores” oferecem ganhos de até R$ 500 por dia em troca de tarefas simples, como curtir produtos em marketplaces como Shopee e Amazon. Para participar, a vítima deve “investir” uma quantia, com a promessa de receber o valor de volta, acrescido de um “bônus”. O golpe ocorre quando o dinheiro é levado pelos criminosos.

RÚSSIA ANUNCIA VACINA CONTRA O CÂNCER PARA 2025

A Rússia anunciou que desenvolveu uma vacina contra o câncer que será distribuída gratuitamente aos pacientes a partir de 2025. Segundo o Ministério da Saúde do país, o imunizante utiliza a tecnologia mRNA (a mesma utilizada em vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e Moderna) personalizada. “Com base na análise genética do tumor de cada paciente, é criada uma vacina única que pode ‘ensinar’ o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas”, diz o site do Centro Nacional de Pesquisa Médica Radiológica do ministério russo.

INTERRUPÇÃO DO X (ANTIGO TWITTER) NO BRASIL

Em 31 agosto deste ano, a rede social X, mais conhecida por seu antigo nome, Twitter, foi suspensa no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a rede por não cumprir exigências da legislação brasileira. A investigação sobre a disseminação de conteúdos “fakes” no Brasil começou em 2020, com foco no possível financiamento de organizações antidemocráticas. A situação piorou após Elon Musk adquirir o Twitter (agora X), removendo algumas ferramentas de segurança e privacidade.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA MARCAM UM PERÍODO DE INSATISFAÇÃO NO PAÍS

Os eleitores venezuelanos foram às urnas em julho deste ano para escolher o novo presidente do país. Porém, o pleito foi marcado por falta de transparência e troca de acusações entre o ditador Nicolás Maduro e o candidato da oposição, Edmundo González. Ao todo, mais de 21,3 milhões de venezuelanos estavam aptos a votar, mas dos cerca de 4,5 milhões que vivem no exterior, apenas 69,1 mil foram autorizados a participar do pleito. No total, o número estimado de eleitores foi de 16,8 milhões.

AUSTRÁLIA PROÍBE REDES SOCIAIS PARA MENORES

A Austrália se tornou o primeiro país a proibir a presença de menores de idade nas redes sociais. As empresas terão pelo menos 12 meses para se adaptar, caso contrário, poderão ser multadas em até R$ 190 milhões. O principal objetivo é proteger os jovens dos riscos de exposição a conteúdos prejudiciais e da pressão psicológica gerada pelas plataformas digitais. A matéria foi aprovada em novembro deste ano. Com a nova legislação, as empresas que gerem as plataformas devem verificar a idade dos usuários antes de permitir o cadastro.

NA ARGENTINA, MILEI SUPERA EXPECTATIVAS E COLOCA O PAÍS NOS TRILHOS

O presidente da Argentina, Javier Milei, completou um ano no cargo em 10 de dezembro deste ano. O líder do país vizinho apresenta índices positivos de avaliação, mas enfrenta críticas sobre a crescente pobreza e diminuição do poder de compra. Milei avisou, ainda na campanha, que “o remédio seria amargo”, já que ele iria adotar uma política de choque com reduções drásticas nos gastos públicos. No aniversário de governo, a aprovação do atual governo era de 50%.

ENCHENTES DEVASTAM O RIO GRANDE DO SUL

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes históricas em 2024, causando destruição em diversas cidades e deixando milhares de pessoas desabrigadas. A mobilização da sociedade civil e do governo foi fundamental para o resgate das vítimas e o início do processo de reconstrução. A tragédia expôs a vulnerabilidade das cidades frente a eventos climáticos extremos e a necessidade de investimentos em infraestrutura e prevenção de desastres naturais. A reconstrução do estado demandará recursos e esforços a longo prazo, além de um planejamento urbano mais resiliente a eventos climáticos.

2024 foi um ano de contrastes, marcado por eventos que nos desafiaram e outros que nos encheram de esperança. As notícias aqui apresentadas refletem a complexidade do mundo em que vivemos e a importância de acompanhar os acontecimentos que moldam nosso presente e futuro. Que a reflexão sobre este ano nos inspire a construir um futuro melhor, aprendendo com os erros e celebrando os avanços.

Que tenhamos um Ano Novo de resultados positivos e que possamos continuar sonhando com um país melhor, que a paz entre os nossos líderes seja uma constante para o próximo ano.

Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam durante este ano de 2024. Abraços fraternos de muita luz e paz.