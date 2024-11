Por Ricardo Ramos (*)

Em um momento em que milhões de brasileiros ainda lutam contra a fome, o governo federal optou por uma abordagem controversa para abordar este problema crítico. O festival “Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, apelidado ironicamente de “Janjapalooza”, tornou-se um símbolo do descompasso entre as intenções declaradas e as ações efetivas no combate à pobreza no Brasil.

Com um custo estimado em R$ 33 milhões, financiado por estatais como Petrobras e BNDES, o evento levantou sérias questões sobre a alocação de recursos públicos. Enquanto artistas recebiam cachês de R$ 30 mil, comunidades carentes em todo o país continuavam a enfrentar dificuldades para colocar comida na mesa. Esta disparidade gritante entre o luxo do evento e a realidade da fome no Brasil não passou despercebida pela opinião pública.

A primeira-dama Janja Lula da Silva, figura central na organização do festival, demonstrou irritação com o apelido “Janjapalooza”, insistindo na seriedade do propósito do evento. No entanto, a presença de merchandising político, como camisetas estampadas com rostos de líderes, sugere uma agenda que vai além da luta contra a fome, beirando a autopromoção governamental.

O baixo comparecimento ao evento e a reação negativa nas redes sociais são indicativos claros de que o festival falhou em ressoar com seu público-alvo. Em vez de mobilizar a sociedade para a causa da fome, o “Janjapalooza” parece ter alienado muitos, que viram o evento como um desperdício de recursos que poderiam ter sido utilizados de forma mais direta e eficaz.

Este episódio levanta questões importantes sobre a transparência e a eficácia das políticas públicas. Quando governos utilizam causas nobres como justificativa para eventos grandiosos, mas falham em demonstrar resultados tangíveis, corre-se o risco de minar a confiança pública e desviar a atenção dos problemas reais.

É crucial que os governantes entendam que o combate à fome e à pobreza requer mais do que eventos de alto perfil. Necessita de políticas consistentes, investimentos direcionados e, acima de tudo, um compromisso genuíno com aqueles que mais precisam de ajuda. O “Janjapalooza” serve como um lembrete doloroso de que, muitas vezes, as ações espetaculares podem fazer mais para promover os organizadores do que para ajudar os verdadeiros beneficiários.

Em um país onde a desigualdade social permanece como um desafio persistente, é imperativo que os recursos públicos sejam utilizados com sabedoria e eficiência. Festivais caros e pouco efetivos não apenas desperdiçam dinheiro precioso, mas também minam a credibilidade das iniciativas governamentais de combate à pobreza.

O governo federal deve refletir seriamente sobre este episódio e reconsiderar sua abordagem para problemas sociais urgentes. A população brasileira merece ações concretas e resultados mensuráveis, não apenas shows e eventos que, no final, parecem mais servir a interesses políticos do que às necessidades reais dos cidadãos.

O “Janjapalooza” ficará na memória não como um marco na luta contra a fome, mas como um exemplo de como boas intenções, quando mal executadas, podem se transformar em um espetáculo de desperdício e oportunidades perdidas. É hora de o governo repensar suas estratégias e focar em soluções que realmente façam a diferença na vida daqueles que mais precisam.

(*) Ricardo Ramos é doutor em Teologia e autor de vários livros