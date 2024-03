A Comissão Executiva do Novo lança oficialmente nesta quinta-feira (14), a pré-campanha do candidato do partido, coronel Edivânio Carneiro, pré-candidato a prefeito de Ipatinga. O evento está programado para as 19h, no Auditório da Faculdade de Direito Fadipa, no Bairro Veneza.

Edivânio, advogado e professor em Direito, atuou por 30 anos na Polícia Militar de Minas Gerais. Comandou o 14º Batalhão de Ipatinga e as unidades da corporação em Itabira e João Monlevade. Encerrou sua carreira na PM como comandante da 12ª Região da Polícia Militar (RPM).

O lançamento da candidatura deverá contar com a presença do presidente do Novo em Minas Gerais, Christopher Laguna, e participação do deputado federal Deltan Dallagnol (Pode-PR) – que teve o seu mandato cassado recentemente pelo TSE. Outro grande apoio ao candidato Edivânio deverá ser do governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

OUTROS EVENTOS

O partido Rede programou para este sábado, 16, o ato de filiação e anúncio da candidatura do atual vice-prefeito de Ipatinga, Alex Imóveis, como chefe do Executivo, nas eleições deste ano. O evento ocorre a partir das 10h, na sede da OAB de Ipatinga.

Já o Partido Progressistas (PP), realiza a cerimônia de posse do seu diretório municipal e regional nesta sexta-feira (15), às 19h, no Auditório da Fadipa. A solenidade terá a presença do deputado estadual Adriano Alvarenga, vice-presidente PP mineiro; do deputado federal Pinheirinho, presidente estadual do PP; e de Heleno do Hospital, presidente do PP de Ipatinga e coordenador Regional.