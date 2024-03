Os ministros dos Transportes, Renan Calheiros Filho e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, devem participar em Ipatinga, possivelmente no próximo dia 25 (agenda a ser confirmada), da cerimônia de entrega das obras dos dois túneis da BR-381, em Antônio Dias, e de reforma do novo Viaduto da Prainha. Com investimento de aproximadamente R$ 118 milhões, os túneis têm 430 metros de extensão.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), executor da obra, a duplicação dos dois trechos entre o km 288 e o km 289 e do km 290 ao km 293 da BR-381 em Antônio Dias, totalizam 4 km de novas pistas.

“A presença dos ministros na Região Metropolitana do Vale do Aço deve ser confirmada nos dias”, segundo informação do coordenador do Movimento Nova BR-381, Luciano Araújo, repassada ao Grupo Raízes.

NOVO EDITAL DE CONCESSÃO SEGUE PARA O TCU

A Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) deverá deliberar nesta quinta-feira (14), o novo edital de concessão da BR-381 Norte, no trecho entre a Grande Belo Horizonte e Governador Valadares.

A previsão é que já nesta sexta-feira o novo edital seja encaminhado para análise do Tribunal de Contas da União (TCU). A comunicação foi enviada por Guilherme Sampaio, da ANTT, ao coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves na manhã desta quarta-feira.

Para a Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários, em mensagem também recebida hoje por Clésio Gonçalves, “a atuação do Movimento Pró-Vidas BR-381 foi muito importante em todo o processo”.