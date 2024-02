Na manhã deste sábado, 10, o perfil da Câmara dos Deputados no X (antigo Twitter) foi alvo de uma invasão hacker, Publicado às 11h09, o post só retirado 15 minutos depois.

A informação foi confirmada pela assessoria da presidência da casa e pelo próprio presidente, Arthur Lira (PP-AL). No texto o autor do ataque fez uma publicação chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “ditador”.

Segundo informa o Estadão, a postagem diz que Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estariam orquestrando um golpe de Estado no País. “O ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia”, escreveu o invasor.

Em nota, a assessoria da Casa confirmou a invasão e a postagem de uma “mensagem injuriosa”. O documento informa que “menos de 15 minutos depois, o texto foi apagado e imediatamente trocada a senha de acesso para que novos ataques cibernéticos não sejam realizados”, e acrescenta que autoridades policiais e medidas de segurança foram acionadas, e que a própria Câmara fará uma investigação interna.