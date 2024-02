O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) terá Leonardo Araújo como presidente nacional, após a eleição com duas chapas disputando o comando da legenda. A vice-presidência será de Aldineia Levi Fidelix, viúva de Levy Fidelix, fundador do PRTB que faleceu em abril de 2021. A sigla é considerada hoje uma das poucas genuinamente de direita no cenário nacional.

O cientista político Michel Winter, que atuou nas equipes vitoriosas de Jair Bolsonaro e Romeu Zema em 2018, será o líder das estratégias de marketing. Quatro chapas concorriam inicialmente, mas articulações de Michel Winter, de advogados e um empresário reduziram esse número.

Outros nomes fortes se uniram para reformular o partido, após a vitória nas urnas. São eles Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro; os advogados Joaquim Neto e Túlio Marcelo Bandeira; e o empresário Valdecir Miester.