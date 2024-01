O ex-vice-presidente da República e atual senador, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse nesta quinta-feira (25), que o “‘sistema’ está atuando, com ferramentas de um ‘estado policial’, que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras”. Ele comentava a operação da Polícia Federal (PF) para investigar a Abin paralela, que mirou o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) nesta quinta.

– Inadmissível o que está acontecendo! Há poucos dias foi o Dep Jordy, agora os abusos atingiram o Dep Ramagem. Os dois são políticos de oposição, pré-candidatos a prefeito em cidades importantes… Resta claro que o ‘sistema’ está atuando, com ferramentas de um ‘estado policial’, que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras, – diz a mensagem publicada pelo senador.

Mais cedo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já tinha falado em “perseguição” da PF a aliados de Jair Bolsonaro. “Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências”, protestou.

DAMARES TAMBÉM RECLAMA

Colega de Mourão no partido e no governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também externou seu protesto e manifestou solidariedade a Ramagem:

“Mais um parlamentar de oposição tem o gabinete revirado por uma operação de busca e apreensão. Novamente, um parlamentar que é pré-candidato nas eleições municipais deste ano. As lideranças do Congresso Nacional precisam reagir a esse tipo de quebra de prerrogativas parlamentares sem precedentes na história do Brasil. Minha solidariedade ao meu amigo deputado Delegado Ramagem. Coloco meu mandato e minha assessoria técnica à sua disposição, deputado”, publicou a parlamentar em seu perfil no X.

OPOSIÇÃO

A oposição decidiu manter Carlos Jordy (PL-SP) na liderança da Câmara dos Deputados. Jordy foi alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria por ter mantido contato com pessoas que acusadas de planejar os atos de 8 de janeiro de 2023.

Jordy é pré-candidato a prefeito em Niterói. Ramagem deve representar o PL na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano, que tem como favorito o prefeito Eduardo Paes (PSD), segundo as pesquisas de intenção de voto.

*Com informações O Antagonista