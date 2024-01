O governador Romeu Zema visitou a cidade de Vargem Alegre nessa quarta-feira (24) e pode acompanhar as atividades do programa Geração Esporte.

A iniciativa desenvolvida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), via Subsecretaria de Esportes (Subesp), consiste na implantação de núcleos esportivos para viabilizar a prática de quatro esportes coletivos – basquete, futsal, handebol e vôlei -, além de outras atividades diversificadas, por estudantes de 6 a 17 anos, em diversos municípios mineiros.

“É uma satisfação acompanhar de perto um programa tão importante para os jovens como o Geração Esporte. É muito bom ver aqui a criançada eufórica e satisfeita com esse programa de incentivo ao esporte. Além disso, fico grato por conhecer a cidade e ver de perto os mineiros que moram no interior, que correspondem a 80% da população do estado. Acredito que uma conversa, olho no olho, entendendo a demanda da população é muito melhor do que um relatório na tela de computador. E isso tem ajudado na gestão do Governo de Minas”, disse o governador.

O programa de incentivo ao esporte teve início em 2019. Em Vargem Alegre, o Governo de Minas investiu R$ 146 mil desde a adesão do município ao projeto, em abril do ano passado.

O recurso viabiliza a aquisição de materiais esportivos e uniformes, contratação de profissionais de educação física e estagiários, entre outros gastos para o pleno funcionamento dos espaços e a prática das atividades esportivas.

QUALIDADE DE VIDA

Para o professor de educação física e coordenador do programa no município, Otávio Pedro de Alcântara, o projeto é uma forma de melhorar a vida de crianças e jovens de todo o Estado.

“Na pandemia, tivemos o isolamento das famílias e das crianças, e muitos intensificaram o uso dos jogos eletrônicos e de celular. Agora, neste momento pós, eles têm a oportunidade de fazer uma atividade física, o que proporciona melhoria na qualidade de vida, na coordenação motora, na sociabilização. A participação no esporte é um incentivo para uma vida escolar mais dedicada, com mais responsabilidade”, destacou o professor.

PRÁTICA

A participação do município de Vargem Alegre no Geração Esporte decorre da seleção realizada conforme o Edital Sedese Nº 06/2021, que contemplou 29 municípios de Minas Gerais interessados em executar o programa por um período de 24 meses.

O convênio formalizado visa o pagamento dos profissionais que atuam no programa, aquisição dos materiais necessários para execução das atividades, entre outras responsabilidades previstas no guia do programa.

GERAÇÃO ESPORTE

O governo de Minas já investiu R$ 17 milhões no Geração Esporte até aqui, destinados para viabilizar 127 núcleos formalizados pelos editais 2019, 2020, 2021 e 2022.

Em 2023 (com execução em 2024), a estimativa de orçamento é de R$ 7 milhões, recurso para viabilizar a aquisição de materiais esportivos e contratações de profissionais, referente a edital publicado em 2022.

Atualmente, estão vigentes 82 núcleos formalizados, referentes aos editais de 2021 e 2022, com capacidade de atender até 7.280 jovens estudantes, e 19 municípios iniciaram as atividades entre junho e outubro de 2023.

Em 2024, 22 municípios do cadastro de reserva serão convocados a receberem os benefícios da ação. Municípios que integram o Percursos Gerais são prioritários para o programa (atualmente, 13 dos beneficiados pertencem a este grupo).

O programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia é parte da estratégia do Governo de Minas Gerais na busca pela redução das múltiplas formas de vulnerabilidade social a partir da ação intersetorial entre as diferentes áreas da Sedese.

A proposta é que o programa seja executado nos municípios mineiros com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).

EDUCAÇÃO

O governador Romeu Zema conheceu melhorias realizadas em uma das escolas estaduais mais bem conceituadas em Minas, a Escola Estadual Dr. José Augusto, no município de Entre Folhas, também no Vale do Rio Doce.

A unidade é premiada pelo Programa de Iniciação Científica da Educação Básica (ICEB) nos anos de 2022 e 2023, e considerada a terceira melhor escola pública do estado em média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, segundo a startup de tecnologia educacional AIO Educação.

Zema vistoriou a cobertura do pátio central, reformada e concluída em março de 2023, com investimento de R$ 124,6 mil.

“Essa escola é diferenciada, abençoada, é modelo, sem um rabisco na parede, sem nada fora do lugar. E não é modelo só no aspecto físico, mas também no que há de mais importante, que é o desempenho dos alunos”, parabenizou o governador.

Ele entregou notebooks para os estudantes, oriundos do ICEB, e também se reuniu com alguns dos melhores alunos da instituição de ensino. O governador enalteceu o trabalho da direção da escola.