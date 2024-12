Lara Trump, nora do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um paralelo entre as situações políticas enfrentadas por seu sogro nos Estados Unidos e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. As declarações foram feitas durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada nesta quarta-feira (4) em Buenos Aires, Argentina.

Durante sua participação no evento conservador, Lara Trump destacou que tanto Donald Trump quanto Bolsonaro enfrentam o que ela classificou como “mesmo inimigo da democracia”. Segundo sua análise, existem similaridades nas tentativas de afastar ambos os líderes políticos de suas respectivas disputas eleitorais.

A palestrante enfatizou especialmente a questão da integridade eleitoral, alertando sobre possíveis consequências de pleitos que classificou como injustos. Em sua visão, uma única eleição realizada nestas condições poderia comprometer permanentemente o futuro político de uma nação. Para ilustrar seu argumento, citou a atual situação do Brasil como exemplo das transformações que podem ocorrer após mudanças na liderança política.

A declaração de Lara Trump surge em um momento em que tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro enfrentam processos judiciais em seus respectivos países. Para ela, a solução imediata para o cenário atual seria “continuar a lutar”, manifestando preocupação com o que considera ameaças aos valores democráticos defendidos por ambos os ex-presidentes.

O pronunciamento ocorreu durante um dos principais eventos do calendário conservador internacional, que reúne lideranças e apoiadores de direita para discutir estratégias e visões políticas comuns. A CPAC tem se consolidado como importante fórum de articulação entre movimentos conservadores de diferentes países.

*Com informações Pleno.News