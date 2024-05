Linda e impressionante fotografia revela a beleza do Vulcão Montem Nemru

Fotografia Impressionante do Vulcão Monte Nemru Capturada pela ISS Astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) fotografaram o vulcão Nemrut, na Turquia, revelando uma surpreendente cratera dividida ao meio, lembrando o símbolo do yin-yang. O Nemrut é um estratovulcão, formado por camadas de material vulcânico expelido em erupções anteriores. A enorme cratera de 8,5 km de diâmetro e 610 m de profundidade foi esculpida principalmente por uma erupção massiva ocorrida há cerca de 250 mil anos. A parte escura e solidificada da cratera representa o “yin”, enquanto o belo lago refletindo o céu é o “yang”. Esse lago interno se formou após o colapso do cume, sendo alimentado por chuva, neve derretida e lençóis freáticos. Apesar de extinto, o vulcão ainda apresenta atividade geotérmica, com um lago menor alimentado por fontes termais. A vista privilegiada da ISS permitiu capturar essa impressionante formação geológica, que se assemelha ao icônico símbolo do equilíbrio de forças opostas.

Associados da AbraCloud se unem para manter infraestrutura do Sul funcionando

A AbraCloud, Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud, iniciou uma operação de apoio à recuperação do Rio Grande do Sul após a catástrofe que afetou a região. Mais de 30 empresas associadas de todo o país, inclusive do Rio Grande do Sul, estão envolvidas em diversas campanhas humanitárias, doando capacidade computacional, licenças, serviços técnicos, energia elétrica e espaço de data center, entre outros serviços, para ajudar as empresas locais a manterem suas atividades. O presidente da AbraCloud, Roberto Bertó, afirma que a associação está ajudando não apenas com a arrecadação, mas também com sua força tecnológica, migrando temporariamente e recuperando as aplicações indisponíveis no estado devido às inundações e falta de energia.

IA em breve, disponível no seu YouTube

O Google apresentou duas novidades em inteligência artificial generativa durante o Google I/O: o Veo, um gerador de vídeos realistas a partir de comandos de texto, e a Imagen 3, uma nova versão do seu gerador de imagens. O Veo é capaz de criar vídeos de mais de um minuto, com resolução de 1080p, compreendendo comandos como “timelapse” e “imagens aéreas”. Já a Imagen 3 produz imagens ainda mais realistas, com base em compreensão de linguagem informal. Ambas as ferramentas foram liberadas inicialmente apenas para criadores selecionados, com uma lista de espera para acesso. O Google pretende levar o Veo para o YouTube, ampliando o acesso a essa tecnologia. Essas novidades mostram o avanço da IA generativa, com a Google se juntando a empresas como OpenAI na criação de ferramentas cada vez mais sofisticadas para a geração de conteúdo visual.

GPT-4o: a evolução do ChatGPT que vai mudar a forma como interagimos com a IA

O GPT-4o, a nova versão do modelo de inteligência artificial do ChatGPT, foi anunciado pela OpenAI e promete uma experiência ainda mais natural e realista de conversa, integrando áudio, imagem e texto. Inicialmente, o acesso será restrito a desenvolvedores selecionados, seguido pela disponibilização para assinantes do ChatGPT Plus e Team nas próximas semanas. Usuários da versão gratuita também terão acesso, porém de forma limitada. Ainda não há data definida para a liberação do GPT-4o para todos os usuários gratuitamente, mas essa atualização representa um avanço significativo na capacidade de conversação e interação do chatbot, abrindo novas possibilidades de aplicação.

Papel crucial da Starlink no auxílio a desastres para o Rio Grande do Sul

Elon Musk anuncia doação de 1 mil terminais da Starlink para socorristas do Rio Grande do Sul Em postagem no X (ex-Twitter), Elon Musk, dono da Starlink, anunciou a doação de 1 mil terminais de satélite para auxiliar as equipes de emergência que atuam no socorro e resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O acesso ao serviço será totalmente gratuito até que a situação na região esteja estabilizada. A modelo Gisele Bündchen, natural do estado, também fez um apelo pedindo ajuda para seu estado natal, que enfrenta a pior tragédia de sua história. Embora já existam antenas da Starlink sendo usadas para garantir a comunicação nas áreas atingidas, a doação de Musk representa um importante reforço para as equipes de resgate e assistência à população afetada pelas fortes chuvas e inundações.

Professores x IA: Quem ganha essa batalha?

Professores da rede pública estadual de São Paulo iniciam movimento de boicote às plataformas digitais implementadas nas escolas desde 2023. A “greve dos aplicativos”, promovida pelo sindicato Apeoesp, visa suspender o uso de apps e conteúdos baseados em IA durante uma semana. A categoria alega que o sistema digital retira a autonomia dos docentes, impedindo-os de buscar abordagens diferenciadas com os alunos. Outra polêmica é o uso do ChatGPT na criação de material didático para as aulas virtuais, tarefa anteriormente realizada pelos próprios professores. A Secretaria de Educação de SP ainda não se pronunciou sobre a mobilização.

Fim do suporte a versões do Windows 10 em junho

A Microsoft anunciou que a versão 21H2 do Windows 10 terá o suporte encerrado em 11 de junho de 2024. Essa mudança afeta as edições Enterprise, Education e IoT Enterprise, que deixarão de receber atualizações de segurança após essa data. A versão 22H2 será a única opção disponível para quem utiliza o Windows 10. O fim do ciclo de vida do Windows 10 está programado para outubro de 2025. Usuários com as versões corporativas afetadas poderão atualizar para a 22H2 ou migrar para o Windows 11 para continuar recebendo suporte oficial da Microsoft. A empresa destaca que a versão LTSC 2021 do Windows 10 Enterprise e IoT Enterprise manterá o suporte até 2027. A descontinuação das versões mais antigas visa incentivar a adoção do Windows 11 pela base de usuários.

Programa de Formação da Porto Reserva abre vagas para Pessoas com Deficiência ingressarem na TI

A empresa Porto lançou a 17ª edição do seu Programa de Formação da TI, com uma turma exclusiva e afirmativa de 30 vagas para pessoas com deficiência. Em parceria com a edtech SoulCode Academy, o bootcamp de 4 semanas oferece desenvolvimento técnico e comportamental para estudantes e profissionais em início ou transição de carreira na área de tecnologia. Após o treinamento, parte dos alunos será contratada pela Porto, com capacitação presencial na empresa por dois meses. Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino superior completo ou em andamento, comprovar deficiência via laudo médico e residir em São Paulo ou região metropolitana. O objetivo é criar oportunidades iguais e promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia.

Sequência enigmática de Lost rende prêmio milionário na loteria brasileira

A série Lost, exibida entre 2004 e 2010, ficou marcada pelos seus diversos elementos misteriosos, incluindo uma sequência de números, 4 – 8 – 15 – 16 – 23 – 42, que aparecia repetidamente e era considerada amaldiçoada pelos personagens. Surpreendentemente, essa mesma combinação numérica foi sorteada no último concurso da Mega-Sena no Brasil, sendo acertada por nada menos que 2.967 apostas, que receberam R$ 1.878,49 cada. Embora seja a primeira vez que os números de Lost são sorteados na principal loteria brasileira, eles já haviam aparecido em outros locais no passado, como nos Estados Unidos em 2011, quando 26 mil fãs da série levaram para casa US$ 150,00 ao apostar nessa sequência. Dentro da trama de Lost, os números eram associados ao personagem Hurley e sua suposta “maldição”, pois após ganhar US$ 114 milhões na loteria com essa combinação, uma série de infortúnios o atingiu.

Pesquisadores identificam múltiplas brechas de segurança em smartphones Xiaomi

Usuários de smartphones da Xiaomi podem estar correndo riscos de segurança, de acordo com um alerta da startup de segurança de aplicativos Oversecured. Segundo seus pesquisadores, há cerca de 20 falhas graves que afetam todos os aparelhos da empresa, permitindo que cibercriminosos tenham acesso a informações contidas neles. As falhas foram encontradas tanto na interface MIUI quanto no novo sistema operacional HyperOS da Xiaomi. Elas envolvem problemas de segurança no serviço de armazenamento em nuvem Xiaomi Cloud, registros de aplicativos e até mesmo na biblioteca de fotos e vídeos dos smartphones. Algumas das principais falhas incluem problemas de privilégios do sistema, brechas que podem levar ao roubo de arquivos, exposição de dados de Bluetooth, Wi-Fi e contatos, além de acesso facilitado ao app Galeria e aos arquivos hospedados no Xiaomi Cloud. Apesar de terem sido reportadas à Xiaomi entre 25 e 30 de abril, a empresa ainda não se manifestou sobre o assunto ou lançou atualizações para corrigir esses problemas.