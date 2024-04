Web Summit foi de IA a Matrizes Energéticas

O evento, chamado de Rock in Rio da tecnologia, aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 15 e 18 de Abril. Os ingressos que se esgotaram rapidamente deram acesso a mais de 600 palestras sobre diversos temas na área da tecnologia. O Vale do Aço também teve seus representantes no evento. Renan Samek, da startup Medkan resume o que foi participar desta edição: “Falar do que eu vi e ouvi de mais inovador e impactante no evento é praticamente impossível, pois praticamente a cada minuto é uma empresa nova com uma solução nova. É uma nova era. O Web Summit transmite um futuro do qual a gente ainda não imagina que está por vir, mas que já está em testes. É muita tecnologia aplicada a soluções simples do nosso dia a dia.” O evento injeta na economia local mais de R$ 33 Milhões por dia e tem estimativa de gerar quase 2 bilhões de impacto até 2028, segundo a prefeitura do Rio.

Sucesso total!

Ao interceptar 99% dos 300 mísseis e drones lançados contra o território Israelense no último sábado (13) as estatais Rafael Advanced Defense Systems e a Israel Aerospace Industries (IAI) provaram mais uma vez a total eficiência do Domo de Ferro. O sistema de defesa aérea funciona por camadas. Cada altitude, distância e área de operação trabalha com um tipo de tecnologia desenvolvido pelas companhias. Com a escalada das tensões desde o início da Guerra da Ucrânia, as empresas viram as encomendas anuais saltarem para mais de 20 Bi de dólares.

“Democracia Chinesa”

A Apple, segunda maior fabricante de smartphones do mundo foi obrigada pelo governo Chinês a retirar de sua loja de aplicativos – App Store o WhatsApp e o Threads, ambos da Meta. A Administração do Ciberespaço da China (CAC) ordenou a remoção por uma “questão de segurança nacional”, confirmou a Apple em comunicado para a Bloomberg. De acordo com apurações de veículos especializados, teria sido encontrado conteúdos sobre o presidente Xi Jinping nas Redes Sociais. Além dos aplicativos da Meta, também foram removidos Telegram e Signal.

Conectividade Limitada

O NIC.BR divulgou estudo sobre a qualidade da conectividade no Brasil. Informações relevantes foram reveladas. De acordo com o relatório “Conectividade Significativa: propostas para medição e o retrato da população no Brasil”, 84% dos brasileiros acessam a internet. Porém a qualidade da internet ainda deixa a desejar. No sudeste, 31% dos consumidores considera a internet satisfatória. E este é o melhor resultado, pois as regiões Nordeste (10%), Norte (11%) e Sul (27%) tem índices ainda menores de satisfação. O órgão enxerga que apesar de haver uma tendência melhora nos últimos anos, ela ainda não alcança toda a população brasileira.

Hackearam meu WhatsApp!

Aplicativo da Meta surpreende usuários ao mudar cores em diversas áreas. No Android, onde as mudanças foram percebidas de forma mais ampla, o app ficou “menos verde” adotando um visual mais clean. No iOS, também foram percebidas mudanças do azul para o verde e nos títulos dos botões. A mudança apesar de pequena, não passou desapercebida e muitos usuários reclamaram na plataforma X.

O Cometa do Diabo passou neste domingo!

Não se trata de uma experiência sobrenatural! O cometa 12P/Pons-Brooks, foi apelidado de Cometa do Diabo pela sua aparência assimétrica, como se tivesse chifres. Esse formato tem ligação com a pressão exercida pela radiação solar, que moldou uma cauda de gás e poeira na trajetória do astro. O fenômeno ocorreu no último domingo (21) e pode ser visualizado nas regiões norte e nordeste.

O carro voador vem aí!

Em menos de dois anos, carros voadores estarão se deslocando nos céus do Brasil. É o que prevê a empresa Eve Air Mobility, subsidiária responsável pelos eVTOLs da Embraer. O conceito de eVTOLs significa “veículo elétrico de pouso de decolagem vertical” que devem começar a operar no final de 2026. As encomendas no Brasil já somam 335 veículos e as utilizações serão as mais diversas, entre apoiar as operações de taxi aéreo e desenvolver a mobilidade urbana nas maiores cidades do país.

Banpará sofre vazamento de 3 mil chaves PIX

A segurança eletrônica, uma preocupação latente das instituições bancárias, sofreu nesta semana mais uma derrota lastimável. Apesar de não comprometer dados sensíveis, o vazamento revelado na última sexta (19) atesta a seriedade de atualização dos sistemas, principalmente por instituições financeiras. Desde o início em 2020, o PIX já teve um total de 850 mil vazamentos do tipo.

Llama segue expandindo sua capacidade

A inteligência artificial da Meta, Llama, atualmente na versão 3, segue expandindo seus potenciais. A IA, que recentemente superou o Chat GPT 4 em testes de eficiência, anunciou que em breve será possível utilizar os seus recursos nos Apps da Meta, como Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. A companhia revelou também que muito em breve irá expandir a sua atuação para além do território americano.

Vem aí o Hub Fabri

Em obras avançadas para entrega em menos de 60 dias, o Hub Fabri será o primeiro espaço público e gratuito do Vale do Aço para microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), startups e pessoas que buscam desenvolvimento da cidade e região. Iniciativa similar ao Parque Figueira, de Governador Valadares, a cidade tende a colher frutos desta iniciativa em breve, atraindo investidores, empreendedores e consequentemente muito avanço tecnológico.