Com o objetivo de fomentar e estimular a pesquisa na área da dança, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou na sexta-feira (19), no Diário Oficial do Município (DOM), o Edital de Dança Corpo-Território 2024. A proposta visa selecionar cinco projetos de pesquisa e seus desdobramentos em Dança, tendo os Museus e Centros de Referência municipais como objeto de investigação. O investimento total será de R$ 100 mil, sendo R$ 20 mil para cada projeto selecionado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir do dia 22 de abril até as 13h30 do dia 13 de junho de 2024. Neste ano, todo o processo de inscrição será online por meio da plataforma www.compras.gov.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 13 de junho de 2024, às 14h, em sessão pública transmitida pela internet. O edital completo, bem como o link direto para a página de inscrição, estão disponíveis no Portal da PBH.

Para Paula Senna, diretora de Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura, o edital dá continuidade a uma política de valorização da dança praticada no município. “Essa é a segunda edição deste edital, que foi construído através do diálogo entre o poder público e os artistas e produtores culturais do setor. Trata-se de um estímulo importante para a inovação na área da dança. Esperamos incentivar novas abordagens coreográficas que tenham os nossos museus e centros de referência como objetos de pesquisa. Isso certamente contribui não somente para o desenvolvimento no campo da dança, mas também para a fruição e apropriação destes importantes espaços culturais da cidade pela população”, completa.

As propostas de pesquisa e seus desdobramentos na área de dança deverão ser desenvolvidos ao longo de três meses e ter os Museus e Centros de Referência municipais de Belo Horizonte como objetos de investigação. São eles: Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Centro de Referência da Dança – CRDançaBH, Museu de Arte da Pampulha, Museu Casa Kubitschek, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte e Museu da Moda de Belo Horizonte. Ao inscrever a proposta artística, o proponente terá que selecionar o equipamento cultural escolhido para sua pesquisa.

As pesquisas devem relacionar a dança e esses equipamentos culturais, tanto no sentido do espaço arquitetônico, quanto do seus acervos, abrindo para a dança a possibilidade de construir processos e discussões sobre as relações entre corpo e espaço; as relações com a história da dança; o corpo como arquivo; a exposição como performance; o museu como espaço de compartilhamento das obras; pesquisas e conhecimento e outros possíveis diálogos sobre corpo, espaço, tempo, arquitetura e patrimônio cultural na sua dimensão não circunscrita às edificações, mas também aos usos, às experiências, à ocupação, ao desenvolvimento de práticas sociais e culturais e ao território em qual esses equipamentos estão localizados.

Os resultados dos processos de pesquisa selecionados deverão ser compartilhados com o público, com uma apresentação em formato escolhido pelo próprio proponente, que irá integrar a programação da Fundação Municipal de Cultura, durante o segundo semestre de 2024. Entre os formatos possíveis para esta apresentação, serão aceitos experimentos artísticos como performances, instalações e intervenções; propostas no formato audiovisual, com vídeo documentário do processo ou videodança; ou ainda ações formativas, tais como propostas de apresentação de comunicação oral, oficinas e seminários. A equipe artística principal da proposta deverá ser composta majoritariamente por artistas da Dança.

SELEÇÃO

Entre os critérios para a seleção dos projetos estão a apresentação e desenvolvimento da temática proposta; a clareza, objetividade e suficiência das informações contidas no projeto; a fundamentação do processo de pesquisa em seus aspectos técnicos e artísticos, linguagem e metodologia; o caráter inovador ou inédito da proposta; e a viabilidade de realização do projeto. Também serão avaliadas a compatibilidade entre a formação, a experiência profissional do proponente e equipe e a proposta apresentada, e a participação na equipe de pessoas LGBTQIAP+, negros, ciganos, indígenas e pessoas com deficiência.

Serviço:

Edital de Dança Corpo – Território 2024

Inscrições Gratuitas: de 22 de abril até 13h30 do dia 13 de junho de 2024

Abertura das Propostas: dia 13 de junho de 2024, às 14h, em sessão pública transmitida pela internet

Edital e link para inscrições: Portal da PBH – prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fmc