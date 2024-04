Começa hoje o maior concurso gastronômico do Brasil. Em sua 17ª edição no Vale do Aço, o Comida di Buteco traz como o lema “Somos todos Buteco”, contando com 15 participantes na região.

Ano sim, ano não, o concurso lança um tema para a criação dos petiscos e, em 2024 o tema é livre! Criatividade, resgate, inovação, pesquisa, motivação foram os temperos para os participantes, que criaram cada um dos petiscos da edição 2024 do Comida di Buteco, tendo todos eles o preço fixo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

DINÂMICA DO CONCURSO

A partir de hoje, público e jurados visitam os botecos participantes, dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Desde 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o Melhor Buteco do Brasil. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o Campeão Nacional, O Melhor Buteco do Brasil.

Confira a relação dos participantes:

Arrojado’s Bar

Rua José Carlos Pereira da Silva, 44, Ayrton Senna, Ipatinga

Bar do Paulinho

Rua Cento e trinta e dois, 492, Santa Maria, Timóteo

Bar Galpão

Av. José Fabrício Gomes, 213, esquina com rua Argel, Bethânia, Ipatinga

Box 70 Lounge Bar

Rua João Napoleão da Cruz, 255, Centro, Ipatinga

Caladinho Bar

Rua dos Bororós, 65, Jardim Panorama, Ipatinga

Coronel Beer

Av. Sepetiba, 251, Santo Elói, Coronel Fabriciano

Crif Steak Beer

Rua Tiradentes, 72-B, Cidade Nobre, Ipatinga

Cultura e Malte

Rua Duarte da Costa, 295, loja 2, Bom Retiro, Ipatinga

Nunes bar

Av. Londrina, 280, Veneza, Ipatinga

Open Bar

Rua Pedras Preciosas, 551, Iguaçu, Ipatinga

Pop’s Bar

Rua Mário de Andrade, 436, Cidade Nova, Santana do Paraíso

Therapia da Cerveja

Rua três, 238, Bethânia, Ipatinga

Timonel

Rua Milton Campos, 205, Cidade Nobre, Ipatinga

Tribunal do Don

Av. Acesita, 91, loja 2, Olaria, Timóteo

Tulipa’s Bar

Rua Felipe dos Santos, 30 B, Cidade Nobre, Ipatinga

Para mais informações, acesse: https://comidadibuteco.com.br/