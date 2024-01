Durante as férias, muitas pessoas aproveitam para descansar, relaxar e se divertir. Contudo, esse tempo de folga pode ser uma excelente oportunidade para priorizar a saúde. Muitos optam por realizar o “check-up de férias”, focando no cuidado do bem-estar físico e mental enquanto desfrutam do merecido descanso. Essa prática engloba avaliações médicas e de outros profissionais da saúde, exames preventivos e atenção aos cuidados pessoais, proporcionando uma visão abrangente do estado de saúde.

Segundo especialistas, dedicar-se à saúde durante as férias vai além de uma simples tendência, sendo uma medida inteligente. O médico cardiologista do Hospital Márcio Cunha, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, Milton Henriques Guimarães Júnior, ressalta que, por meio de consulta e de exames básicos, é possível diagnosticar doenças, possibilitando tratamentos iniciais para inúmeras patologias, contribuindo para uma vida mais saudável e de melhor qualidade. “A prevenção a doenças e os cuidados básicos começam por mudanças de hábitos como o não tabagismo e a prática de atividade física. É de grande importância o controle do peso, sendo que hoje a obesidade é entendida como uma doença crônica, relacionada ao surgimento da hipertensão arterial, do diabetes, da insuficiência cardíaca e do câncer”, destaca o médico.

Ainda segundo o cardiologista, outros elementos básicos que contribuem para uma boa saúde são o controle da pressão arterial, níveis de glicemia (açúcar no sangue) e níveis de colesterol. Manter a pressão arterial próxima a 120×80 mmHg é fundamental para prevenir doenças cardiovasculares, especialmente o Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca e doenças renais. A recomendação é que pessoas a partir de 35 anos que apresentem fatores de risco, como obesidade ou diabetes, busquem avaliação médica, de maneira individualizada para traçar uma estratégia de diagnóstico, tratamento e prevenção.

Para a prevenção das doenças oncológicas, há recomendações específicas. Para as mulheres a partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual, visando ao diagnóstico precoce e à redução da mortalidade por câncer de mama. As doenças infecciosas também são preveníveis por meio da vacinação. A pneumonia, por exemplo, pode ser evitada com a imunização contra a gripe, a vacina contra pneumococo (uma das principais bactérias que causam essa doença) e a vacina contra o coronavírus.

O cardiologista ainda destaca a importância de repensar a saúde nesse período de férias. “O médico de referência, além dos outros profissionais de saúde como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, são as referências nesse momento de revisão sobre a saúde. Assim é possível retornar à rotina com a sensação de ter feito algo valioso por si mesmo”, orienta o cardiologista.