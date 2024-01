Na próxima sexta-feira (19), começa mais um ciclo de oficinas gratuitas do Projeto Cultura Japonesa em Minas, na cidade de Antônio Dias. As oficinas, que se estenderão até março em vários locais como escolas e comunidades da zona rural, permitirão ao público conhecer técnicas milenares de arte japonesa, como Ikebana, Oshibana, Kirigami, Oshibana, Orinuno e Cerâmica Japonesa (Raku).

A Kirigami é caracterizada por relevos tridimensionais criados a partir de recorte e dobras do origami dando forma a móbiles estrelares, flor de cosmos, mandalas, animais e cerejeira; a Oshibana é a técnica de composição de quadros a partir de flores, folhas, galhos, frutas e verduras desidratados com texturas e cores originais; a Ikebana consiste na criação de arranjos com a utilização de flores, folhas e troncos dispostos em vasos; a arte do Orinuno consiste na dobraduras em tecido e, a Cerâmica Japonesa (Raku), na criação de peças moldadas à mão e usadas em cerimônias, especialmente, de chá.

“É a arte milenar nipônica sendo difundida em Minas e promovendo a consciência sobre o valor do desenvolvimento humano e cultural. As atividades são o símbolo da amizade entre o Brasil e o Japão reafirmada por meio desse intercâmbio cultural”, observa Shirley Maclane, coordenadora de produção.

Shirley destaca que, em todas as oficinas, são trabalhadas a coordenação motora dos alunos, sua concentração e criatividade. “As atividades promovem a sensibilidade artística, essa habilidade fundamental para a apreciação, compreensão e expressão da arte”.

CONEXÃO

A produtora enfatiza que as técnicas ensinadas durante as aulas facilitam a conexão dos alunos com a escola, com o mundo. “Nos processos de seleção de materiais, como folhas, dentre outros, os alunos desenvolvem habilidade para inventariar elementos da natureza a partir da pesquisa, análise, registro e nomeação de espécies encontradas. As atividades também estimulam a prática do colecionismo e outras ações inerentes às artes”.

O Projeto Cultura Japonesa em Minas, lançado em Antônio Dias em dezembro de 2023, se estenderá até março deste ano, contemplando regiões rurais do município, além da cidade de Belo Oriente. Ao fim do projeto, 600 pessoas terão sido contempladas com atividades artísticas e culturais previstas para esse período.

A iniciativa é coordenada por Yoshiko Honda, que também assina a realização do Projeto, juntamente com o Ministério da Cultura; a produção é de Shirley Maclane Produções; fotografia de Eduardo Galetto; assessoria de comunicação de Goretti Nunes; interpretação de libras de Vânia Coelho. Os instrutores do Projeto são João Satoru Honda (Kirigami); Jaísa Rodrigues de Souza (Oshibana); Ana Luiza Marchezine (Orinuno); Sebastião Pimenta (Cerâmica); Willian Trevizani ( Ikebana), e os monitores Helena Nunes e Makoto Honda.

O Projeto Cultura Japonesa em Minas é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cenibra, apoio do Instituto Cenibra, do Centro Cultural Internacional Tikufukai, Prefeitura de Antônio Dias e Casa Indaiá.

Serviço:

Cultura Japonesa em Minas em Antônio Dias

Dias: 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro

Horário: sempre de13h às 16h30

Oficinas gratuitas de Ikebana, Orinuno, Kirigami e Oshibana

Local: Casarão – Praça Ana Angélica, n.º 156;

Oficinas gratuitas de Cerâmica Japonesa

Casa do Indaiá, Praça Ana Angélica 46

Vagas limitadas

Inscrições pelo WhatsApp (31) 98515-1174