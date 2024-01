Bolo de aniversário, shows com artistas regionais, atrações culturais e recreação para crianças e até bloco de carnaval com participação de escola de samba. Já está tudo preparado para a comemoração dos 75 anos de Coronel Fabriciano. A festa acontecerá neste sábado, (20), na Praça da Estação, no Centro, a partir das 14h e se estenderá até à noite.

Realizada pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional e de Cultura, o evento promete agradar os mais diversos públicos e é um momento de valorização da cultura e resgate da história da cidade. A festa também tem importância para a economia local, com geração de vagas temporárias de trabalho e renda.

Pelo menos 10 mil pessoas são esperadas na Praça da Estação ao longo do dia. E para receber bem o público, a Prefeitura organizou uma praça de alimentação coberta por tendas, com mesas e cadeiras e 20 barracas e food trucks de alimentos e bebidas. O Circuito Cervejeiro Vale do Aço estará presente com diversas marcas de cerveja e chopp artesanais. Já o grupo Arte Minas Fabri levará o melhor do artesanato da cidade.

O diretor de Cultura, Teco Teixeira, reforça o convite para a população. “É um momento de confraternização, com atrações para todos os gostos, infraestrutura e segurança para receber os nossos convidados”. Ele frisa também a importância econômica do evento. “Eventos deste tipo trazem famílias para a Praça, atraem pessoas de cidades vizinhas e geram renda para a cidade. O município tem buscado formas de valorizar e fomentar a economia local e todos os empreendedores que trabalharão na praça de alimentação são de Fabriciano”, comenta.

ESTRUTURA

A prefeitura vai instalar banheiros químicos na área do evento, inclusive com acessibilidade. Um palco de 10 metros por 8 metros de largura está sendo montado no local para receber as atrações musicais da programação festiva. Já a área de recreação terá brinquedos infláveis, atividades e distribuição de pipoca e algodão doce para crianças. Todas as atividades da programação dos 75 anos de Fabriciano são gratuitas.

BOLO DE ANIVERSÁRIO

A festa também terá bolo de aniversário, como manda a tradição. O bolo que será servido para a população estará embalado em pedaços individuais. A medida já é adotada pela Prefeitura desde o aniversário de 70 anos com objetivo de facilitar a distribuição com mais praticidade e higiene.

AÇÃO SOCIAL

Uma área do evento foi reservada para a prestação de serviços adultos e recreação para as crianças. Professores e formandos do curso de barbearia do CAIS vão ofertar, de graça, cortes de cabelos para o público masculino durante a tarde – não é necessário inscrição, será por ordem de chegada. A ação inicia a partir das 14h.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Os preparativos da festa também envolvem a organização do trânsito que será alterado apenas na área do evento. Na sexta-feira, (19), a partir das 0h, a rua Pedro Nolasco será parcialmente interditada. O fluxo de veículos será interrompido no trecho entre a Câmara Municipal (início da via) até a rua Zacarias Roque. Após a festa, o tráfego será liberado – madrugada de domingo, (21). Os agentes de trânsito estarão presentes no dia do evento para orientar os motoristas.

Vale ressaltar que a segurança na área do evento e entorno será reforçada. Para isso, o município conta com a parceria da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e brigadistas; e também contratou equipes de segurança para garantir a diversão, conforme e segurança do público.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sábado – 20/11

7h30 | Passeio ciclístico (em parceria com Paróquia São Sebastião)

Concentração em frente à Matriz de São Sebastião (Dr. Querubino), no Centro. O percurso será até o bairro Mangueiras retornando à Matriz.

14H | Feira Arte na Praça (Praça da Estação, no Centro)

“Parabéns para Coronel Fabriciano” com distribuição do bolo de aniversário

Ação social com cortes de cabelo (CAIS); feira de artesanato e gastronomia; música ao vivo (violão e voz); área kids e distribuição de pipoca e algodão doce para crianças.

18H | Cultura e shows musicais (Praça da Estação, no Centro)

18h – Blocão de Carnaval: concentração na Praça do antigo Barrilzinho. Percurso até a Praça da Estação. Participação especial da Escola de Samba Império da Sede, com Mestre Sala e Porta Bandeira.

20h – Banda Carbono XlV (Pop Rock)

22h – Boleiros do Samba (Samba e pagode)

00h – Kaio e Kaique (Sertanejo, forró, arrocha e pisadinha)

6H | Programação religiosa (PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO)

6h Santa Missa da Alvorada com café comunitário. É pedido que o participante leve um quitute para partilhar.

17h – Procissão de São Sebastião

Saída ao lado da Co-Catedral sentido Igreja Matriz. Na sequência, missa.

18h – Missa Festiva de São Sebastião

No pátio da Rádio Educadora. Show de prêmios, música e barraquinhas.

*O tríduo e festa de São Sebastião vão do dia 16 até 22 de janeiro. A programação completa está disponível no site e redes sociais da paróquia.