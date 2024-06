A Prefeitura de Coronel Fabriciano inaugurou nesta segunda-feira (3), a Maternidade Pública Municipal Dr. Maria de Fátima Gomes. O serviço e a equipe multiprofissional já estão a postos para acolher as mães e bebês no parto e pós-parto.

O serviço de saúde funciona no Hospital Dr. José Maria Morais, que teve uma ala total reformada e adaptada e recebeu modernos equipamentos e pôs fim a uma espera de 15 anos.

Com a inauguração da unidade, os bebês fabricianenses voltarão a nascer em sua cidade natal, com conforto, segurança e atendimento humanizado 100% SUS. O investimento para reabrir o novo equipamento de Saúde pública foi de R$ 1,5 milhão, em recursos próprios do município – o valor não inclui o custeio mensal e investimento com a equipe de saúde.

“Agradecemos às cidades de Ipatinga e Timóteo por receber nossas crianças de braços abertos por tantos anos. Mas agora é hora de voltarmos para casa. A partir de hoje, a nossa maternidade está pronta, equipada e funcionando para atender as nossas mães e bebês. Como médico, vi a unidade ser fechada e hoje estou muito feliz por nossa gestão cumprir com a missão de reabrir a maternidade”, resumiu o prefeito Marcos Vinicius.

ESTRUTURA

A Maternidade Pública Dr. Maria de Fátima Gomes conta com centro obstétrico com três salas para partos, uma sala de cuidados intermediários com três leitos para recém-nascidos (em cuidados intensivos e semi-intensivos), sala de medicação e recepção. Também possui dois quartos com seis leitos para acolher a mãe, bebê e o pai após o parto.

O novo serviço de saúde conta com os recursos suficientes para atender as gestantes do município. E, como a unidade possui um posto do cartório de registro civil, os bebês fabricianenses já poderão sair da maternidade com a certidão de nascimento nas mãos das mamães.

A maternidade funciona no segundo andar da ala nova do HJMM, também construída pela Gestão Novos Tempos. As obras foram realizadas em conformidade com os normativos da Anvisa.

HOMENAGEM

A solenidade de inauguração foi realizada na capela do Hospital (Capela Nossa Senhora Auxiliadora). A unidade recebeu o nome da médica, Dr. Maria de Fátima Gomes, ginecologista e obstetra que atuou por muitos anos no antigo Hospital Siderúrgica (hoje HJMM) e faleceu em janeiro deste ano.

Maria de Fátima Gomes, era filha de produtores rurais, penúltima de 5 irmãos, nasceu em 1953, no sítio da Conceição, em distrito de Juiz de Fora (MG). Ingressou na faculdade de medicina em e logo após colar grau, foi aprovada para residência médica em ginecologia e obstetrícia no hospital-escola da UFJF em 1978 e 1979 e na sequência obteve o título de especialista em ginecologia.

Ela veio para o Vale do Aço em 1980, onde trabalhou em Coronel Fabriciano e cidades vizinhas.