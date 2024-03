Como as questões de gênero e raça podem impactar a saúde das pessoas? A partir dessa reflexão, a Cenibra provocou seus profissionais “Vamos juntos atuar pela saúde e bem-estar de todos”. No Mês da Mulher, a empresa escolheu expor as desigualdades de gênero como geradora de impacto na vida das mulheres e dos homens. Foi a contribuição da palestra da doutora em estudos feministas pela Universidade Federal da Bahia e assistente social do Sistema Único de Saúde (SUS), Carla Akotirene. Autora do livro “Interseccionalidade”, Carla é uma das referências em feminismo, gênero e raça no país.

A fala de Carla foi marcada pela apresentação de conceitos importantes para o letramento em equidade de gênero, raça e etnia. A doutora reforçou o quanto é importante para que as empresas atuem para que corpos como o dela, de uma mulher preta, sejam cada vez mais vistos dentro das organizações. “O machismo e o patriarcado causam impactos na saúde física e mental das mulheres, que carregam os fardos em suas vidas pessoais e profissionais, e na vida dos homens. É importante esse trabalho que a Cenibra está fazendo, visa conscientizar para que as mulheres tenham voz para lutar por seus espaços e os caminhos estejam abertos para que outras também estejam em patamar de igualdade”, reforça.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO TAMBÉM É SAÚDE

A Cenibra conta com Programa de Diversidade de Inclusão para levantar as discussões nos temas de equidade de gênero, raça e etnia, gerações, pessoas com deficiência e LGBTQIA+ na Empresa. Além da palestra com Carla Akotirene, está sendo realizada uma campanha interna e externa levantando a discussão sobre o papel de mulheres e homens na construção de uma sociedade mais justa para todos.

Para a analista de governança em TI e coordenadora voluntária do grupo de afinidade de equidade de gênero, Daniela Baraky, essas ações que a Cenibra está realizando fortalecem e contribuem para que a Empresa avance na pauta da diversidade. “As provocações da consciência histórica do patriarcado e seus impactos sociais aumentam a conscientização das pessoas, promove a diversidade, estimula o diálogo, ajuda a Empresa a desenvolver políticas melhorando o nosso ambiente de trabalho, criando uma cultura mais justa e inclusiva na promoção da saúde física e mental de todas as pessoas, afirma.