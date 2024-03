Como já é tradição em Ipatinga, acontece na próxima Sexta-feira da Paixão (29), a encenação da “Paixão de Cristo”, organizada pela Igreja Católica. A dramatização será realizada no Parque Ipanema, dentro das comemorações do aniversário de 60 anos da cidade, e contará com mais 170 atores participantes e mais 30 dando suporte na apresentação.

A previsão é de que o espetáculo dure duas horas e a concentração será no trevo do Jardim Panorama, às 7h. Ali há o Terço dos Homens, seguindo-se a Caminhada da Misericórdia em direção ao principal cartão postal da cidade, programada para as 8h. A encenação da prisão e crucificação de Jesus Cristo está prevista para as 9h, junto à lagoa do Parque.

Esse ano completa 29 anos que acontece a caminhada da Paixão de Cristo e 19 anos de encenação da Morte e Ressurreição de Jesus.

Além do teatro da Sexta-feira da Paixão, acontece nesta quarta-feira (27), no Galpão 1 do Parque Ipanema, o “Musical de Páscoa”, realizado pela Prefeitura de Ipatinga através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), com apresentações de músicos da Escola TOM – Tenente Osvaldo Machado.

“De novo estamos convocando a população ipatinguense a comparecer ao Parque Ipanema, desta vez para prestigiar este espetáculo musical especial, nesta quarta, e também para acompanhar a dramatização sempre tocante do doloroso flagelo que antecedeu a morte e ressurreição de Cristo, na Sexta-feira da Paixão”, conclama o prefeito Gustavo Nunes.

Os motoristas devem ficar atentos, já que o trânsito será alterado entre as 7h e 10h da manhã no dia do evento, sendo parcialmente interditado no trecho entre a rotatória da avenida Guido Marlière e o trevo do Jardim Panorama.

PROJETO TURÍSTICO MINAS SANTA

As programações fazem parte do Projeto Turístico Minas Santa, lançado em 2023 pelo governo de Minas, tendo como objetivo posicionar o estado como principal destino turístico do país na Semana Santa, dando protagonismo às diversas expressões culturais e religiosas (católicas, evangélicas e das afromineiridades) relacionadas à fé, e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial.