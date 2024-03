Abrindo o calendário de datas comemorativas do comércio em 2024, a Páscoa será celebrada no próximo domingo (31). A data traz movimento a um determinado segmento de empresas, impactando positivamente, sobretudo, as que vendem ovos de chocolate, caixas de bombom, doces, carnes e peixes. Conforme revelou uma pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, os consumidores que forem às compras nos próximos dias devem estar dispostos a gastar até R$ 200 em produtos alusivos à chamada “festa do chocolate”.

“Supermercados e empresas do setor prepararam-se muito bem para a data, encheram as prateleiras de chocolate e já registram movimento intenso. No sábado, véspera de Páscoa, a tendência é termos lojas ainda mais cheias. Então, recomendamos, como de praxe, que o consumidor antecipe as suas compras”, aconselha o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes.

A pesquisa realizada pela entidade patronal ainda apontou que 82,4% dos empresários que recebem mais clientes nesta época, acreditam que as vendas serão melhores em 2024 quando comparadas ao mesmo período do ano passado. “Pais, mães, irmãos, padrinhos… Ninguém deixará de comprar chocolates para a criançada! Há ainda, na Sexta-feira Santa, o almoço pascal, que também é bastante tradicional”, comenta Facundes.

CARTÃO DE CRÉDITO

A pesquisa realizada pelo Sindcomércio ainda questionou os comerciantes qual deverá ser a forma de pagamento que prevalecerá nesta Páscoa. Para 58,8%, não há dúvidas que o cartão de crédito será a escolha da maioria dos consumidores. Investimentos na fachada da empresa, produtos novos e promoções foram algumas das ações tomadas pelos empresários para garantir boas vendas.