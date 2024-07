Golpistas estão se aproveitando da vulnerabilidade e do momento delicado vivido por familiares e amigos de pacientes internados ou em tratamento hospitalar para obter dinheiro de maneira fraudulenta, conhecida como “golpe do hospital”. Eles ligam para o ramal do apartamento do paciente, para o celular ou ainda enviam mensagens pelo WhatsApp, fingindo ser médicos, representantes do hospital ou de planos de saúde, e solicitam pagamentos indevidos por serviços hospitalares, induzindo o paciente ou o familiar a realizar depósitos ou transferências via Pix em contas falsas.

O Hospital Márcio Cunha (HMC) reforça a todos que não realizem transferências bancárias para terceiros. Ressalta ainda que os atendimentos aos pacientes do SUS são gratuitos e não implicam em cobranças diretas ao paciente. Quanto aos pacientes de convênios, quaisquer cobranças são tratadas pessoalmente, no quarto do paciente ou nos Postos de Enfermagem, por equipe especializada. Em caso de cobranças legítimas, os pagamentos devem ser feitos pessoalmente pelo acompanhante ou paciente nos caixas do HMC, e a unidade é responsável por repassar o valor pago ao plano de saúde.

FIQUE ATENTO

– Nenhuma cobrança do HMC e da Fundação São Francisco Xavier é realizada por meio de depósitos bancários, tampouco na conta de terceiros.

– O hospital não repassa nenhuma informação sobre estado de saúde ou procedimentos com o paciente por telefone.

– Em caso de ligação suspeita, não aceite ofertas, não faça depósitos e nem dê dinheiro a pessoas.

– Em caso de dúvidas, procure a Supervisão de Enfermagem pessoalmente e oriente-se, ou ligue para a Segurança Empresarial da FSFX, pelo telefone: (31) 3829-9354.