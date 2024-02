A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), e a Usiminas, formalizaram na tarde desta segunda-feira (5) mais uma parceria importante. A empresa cedeu, em regime de comodato, um imóvel no bairro Bela Vista (avenida 26 de Outubro) para ser a sede da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Podemos adiantar que a nossa Guarda Civil estará nas ruas a partir de abril deste ano, uma ocasião emblemática, já que o município estará comemorando neste mês o seu 60º aniversário de emancipação político-administrativa. O curso de formação dos agentes, última etapa de preparação dos membros da corporação, será concluído em 12 de abril”, informou o prefeito Gustavo Nunes.

A ÁREA CEDIDA

O imóvel cedido pela Usiminas abrange 8.710 metros quadrados e dispõe de três piscinas, duas quadras, instalações administrativas e uma ampla área livre para práticas esportivas e de treinamento. No espaço já funcionaram, entre as décadas de 1980 e 1990, o Grêmio Bela Vista (Grembel) e o Grêmio Recreativo de Empregados da Fundação São Francisco Xavier (Gref).

O local foi cedido em regime de comodato por um período de cinco anos, de 11 de dezembro de 2023 a 10 de dezembro de 2028. O diretor Corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais, André Chaves, destaca a importância dessa entrega para a comunidade. “Esta parceria entre a Usiminas e a Prefeitura de Ipatinga é um exemplo de como a colaboração entre o setor privado e o público pode resultar em benefícios para a comunidade, fortalecendo a segurança pública e revitalizando espaços urbanos para novos propósitos”.

O espaço do antigo Gref abrigará todo o efetivo da guarda, comando e estrutura operacional de serviços, com possibilidade de adaptação para funcionar também como Centro de Capacitação e Acondicionamento de equipamentos e materiais diversos.

Outro benefício do espaço é a criação de uma identidade institucional da Guarda Civil Municipal com sua sede própria.

ATUAÇÃO DA GCM

Em sua última fase de preparação, a Guarda Civil Municipal de Ipatinga entrará em ação inicialmente com 120 agentes. A GCM terá papel relevante na proteção dos cidadãos, além de instalações públicas.

O secretário de Segurança e Convivência Cidadã, coronel Warley Silva, acredita que a população será muito beneficiada com o início das operações da GCM: “Através da presença diária dos agentes nos mais diversos programas de patrulhamento, podemos projetar um ambiente de maior proteção na cidade, em apoio às forças de segurança já existentes e oferecidas pelo Estado. Faremos um trabalho preventivo, patrulhamento escolar, patrulhamento integrado ao trânsito e outras ações comunitárias. Sempre com foco na proteção do nosso cidadão”, disse.