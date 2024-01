Nesta sexta-feira (19), as primeiras horas de funcionamento da UPA Sentinela, montada ao lado da UPA 24h, no bairro Canaã, em Ipatinga, foram suficientes para causarem boa impressão nos pacientes que aguardavam atendimento após passarem pela triagem e serem classificados na cor verde, conforme o Protocolo de Manchester.

O descongestionamento da UPA 24h foi notório e os resultados já se prenunciam muito positivos, já que a UPA Sentinela funcionará de segunda a segunda, de 7h às 19 horas.

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

A cor verde ou pulseira verde significa que o paciente tem um quadro de menor gravidade. Requer atenção, mas não em nível emergencial.

As fichas dos pacientes verdes são recolhidas da UPA 24h pelo médico plantonista da UPA Sentinela. Os pacientes são chamados em grupos de 12 em 12 pessoas. Quando termina o atendimento a um grupo, outro é chamado, e assim sucessivamente.

Não há serviço de recepção nem de triagem na UPA Sentinela. Portanto, a população deve continuar se apresentando primeiro – e se identificando – na UPA 24h.

Após ser retirado da sala de espera da UPA 24h, o paciente é levado pelo próprio médico da UPA Sentinela até o consultório.

AVALIAÇÕES

“Eu me senti bem sendo levada pelas mãos de um profissional. Ainda não tinha visto tanta atenção com a gente”, disse dona Terezinha Onízia, de 74 anos. Ela estava com sintomas de dengue.

Paulo Ricardo Rodrigues, do bairro Vila Celeste, elogiou o pouco tempo de espera. “Muito bom! Não esperava ser atendido tão rápido”, contou.

Gilmar Fagundes, também do Vila Celeste, classificou como exemplar o atendimento. “Foi rápido e bem feito”. Ele chegou à UPA Sentinela com dores nas articulações (sintoma de chikungunya) e saiu com a receita dos medicamentos próprios para o tratamento, além de uma guia para o exame de confirmação da doença, que também é ofertado pelo município, mas no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM).

Aliviar a dor e a espera são os objetivos da UPA Sentinela. Quando o paciente requer medicação imediata, é levado para a sala de medicação, onde foram colocadas 12 confortáveis poltronas. No local, uma equipe de enfermagem se reveza na atenção ao paciente para que ele possa se recuperar e voltar para casa.

UNIDADE DE REFERÊNCIA

Além da UPA Sentinela, o município inaugurou nesta sexta-feira a Unidade de Hidratação para pacientes com arboviroses, que fica dentro da UBS Cidade Nobre (a tradicional UISA) e tem estrutura exclusiva para atender os casos encaminhados.

A prefeitura instalou no local uma tenda, onde funciona uma sala de espera, e destinou três salas para as triagens e as consultas médicas. A prioridade são os casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya. Lembrando que o município ainda não teve qualquer caso registrado de zika.

Os atendimentos na Unidade de Hidratação acontecem das 7h às 19h de segunda a domingo.