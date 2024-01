Dando sequência às ações de enfrentamento às arboviroses a Prefeitura de Timóteo, por meio das Secretarias de Saúde, Obras e Serviços Urbanos e Governo e Comunicação, deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) uma vistoria no antigo Clube Choupana, no bairro Santa Cecília, local que está fechado há vários anos e que tem levado preocupação aos moradores.

A área do antigo clube é considerada pela Secretaria de Saúde um ponto de monitoramento permanente, o PE, com visitas regulares dos agentes de Endemias e Zoonoses para detectar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. No trabalho ampliado, realizado na manhã desta segunda-feira, foram deslocados servidores do setor de Obras e Limpeza além do pessoal Secretaria de Saúde e do setor Fiscalização.

No local foram detectados alguns pontos com focos do mosquito Aedes aegypti como pneu e garrafa, que foram removidos (tratamento mecânico) no momento da ação. Tais inservíveis foram, aparentemente despejado por usuários, considerando que o monitoramento no local é frequente. Ao mesmo tempo foi aplicado fumacê com bomba costal. Na oportunidade os técnicos da Saúde e Fiscalização emitiram um relatório dos problemas detectados. Ato contínuo o proprietário será notificado e terá um prazo de dez dias para resolver a situação de abandono em que se encontra o local. Uma cópia desse relatório com a notificação também será encaminhada ao Ministério Público.

CACHOEIRA DO VALE

No sábado, o mesmo trabalho foi executado no distrito de Cachoeira do Vale com o recolhimento de galhadas, entulhos de construção civil, inservíveis e outros resíduos. Também foram desenvolvidas ações em saúde pelos agentes de Endemias, tratamento químico e eliminação de focos. “Essas ações visam minimizar os riscos de proliferação do mosquito transmissor, mas é importante reforçar que o morador também tem responsabilidade sobre o monitoramento de focos no interior das suas casas. Isso é fundamental para vencermos essa guerra”, explicou a gerente de Vigilância em Saúde Ana Amélia Camilo Soares.

Antes da ação que foi desenvolvida no distrito de Cachoeira do Vale e no Choupana, Bairros do Centro Sul passaram pelos mesmos procedimentos de recolhimento de entulhos, identificação de focos e tratamento químico. Em paralelo a essas ações localizadas, diariamente, equipes de limpeza, de capina e roçada têm percorrido as diversas regionais do município.