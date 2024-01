O Google se tornou uma ferramenta indispensável em busca de pesquisas e informações online para inúmeras pessoas em todo o mundo. Com sua interface intuitiva e algoritmos avançados, o Google oferece acesso instantâneo a uma ampla variedade de conhecimentos, desde respostas simples a questões complexas.

Dessa maneira, seja para fins educacionais, profissionais ou de lazer, as pessoas confiam no Google para encontrar notícias, aprender novos tópicos, solucionar dúvidas e até mesmo navegar por mapas. No entanto, embora seja uma plataforma valiosa, nem todas as buscas são inofensivas.

PESQUISA ONLINE: CONTEÚDO SENSÍVEL E INCONVENIENTES

Sobretudo porque algumas pesquisas podem não apenas comprometer a segurança online, mas também resultar em uma série de inconvenientes. Enquanto é evidente que buscas por conteúdo altamente sensível devem ser evitadas, há ainda mais para se preocupar.

ALGUNS TERMOS A EVITAR NO GOOGLE

Diante disso, conheça a seguir alguns termos que podem levar a resultados perturbadores, muitos deles contendo imagens explícitas. Confira o que você não deve pesquisar no Google:

RISCOS DAS BUSCAS CRIMINAIS NO GOOGLE

Procurar informações sobre como realizar atividades criminosas ou escapar delas pode atrair a atenção indesejada das autoridades. Ou seja, mesmo por mera curiosidade, é aconselhável evitar tais buscas para evitar problemas legais.

GOOGLE NÃO É MÉDICO

Embora o Google seja um recurso valioso, não é substituto para a orientação médica. Buscar tratamentos ou conselhos médicos online pode levar a autodiagnósticos incorretos. Sempre consulte um profissional de saúde para obter informações precisas e seguras.

CUIDADO COM OS GOLPES FINANCEIROS

Já a tentação de buscar soluções financeiras rápidas pode levar a golpes e roubos de informações pessoais. Evite procurar empréstimos duvidosos ou métodos para ganhar dinheiro rápido online, pois isso pode resultar em sérios prejuízos financeiros e de segurança.

OS PERIGOS DOS SITES ILEGAIS

Enquanto isso, sites de procedência duvidosa que armazenam conteúdo ilegal representam uma ameaça real à segurança online. Clicar nesses sites pode resultar em pop-ups irritantes e infecções por malware, comprometendo a integridade do seu dispositivo.

GOOGLE: DICAS DE SEGURANÇA ONLINE

Ao usar o Google, lembre-se sempre de que algumas buscas podem ter consequências indesejadas. Portanto, mantenha-se seguro online ao evitar pesquisas arriscadas e confie em fontes confiáveis para obter informações sensíveis.

*Com informações do Terra Brasil Notícias