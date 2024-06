O Comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) realizou nesta terça-feira (18), no pátio do 14º Batalhão, em Ipatinga, uma solenidade alusiva ao aniversário de 249 anos da corporação, comemorado no dia 9 de junho. Ao todo, 73 pessoas receberam homenagens durante a cerimônia comemorativa.

De acordo com o coronel Márcio Sousa, comandante da 12ª Região da PMMG, seis desses homenageados foram agraciados com a Medalha Alferes Tiradentes, a mais alta condecoração da Polícia Militar, em reconhecimento a seus relevantes serviços prestados. Os demais homenageados receberam Medalhas de Mérito Profissional, Diplomas de Colaborador Benemérito e de Destaque Profissional, honrarias que ressaltam a dedicação e comprometimento desses policiais, autoridades, empresas e cidadãos que apoiam o trabalho da PMMG em prol da sociedade mineira. “É uma grande alegria poder realizar este evento comemorativo aos 249 anos da PMMG e ter a oportunidade de prestar essa justa homenagem”, destacou o Coronel.

Em seu discurso, o comandante ressaltou o legado histórico da Polícia Militar de Minas Gerais. “Somos a corporação policial militar mais antiga do Brasil e temos o conhecimento da nossa importância em todas as esferas da sociedade, graças ao trabalho e dedicação de cada um dos nossos policiais, tanto os atuais quanto os veteranos”, afirmou.

O coronel ainda enfatizou os laços da PMMG com a comunidade. “Queremos prestar um serviço de excelência, sendo essenciais ao povo mineiro. Agradecemos o apoio da população e da imprensa, que sempre nos prestigiam. Prezamos pelos bons relacionamentos, pois isso garante parcerias sólidas com a sociedade civil.”

A solenidade contou com a participação de uma guarda de honra formada por alunos do Curso Especial de Formação de Sargentos e Curso de Formação de Soldados representando a conexão entre o passado, o presente e o futuro da Polícia Militar. Estiveram presentes também representantes de diversas entidades e associações civis, como o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep).

As comemorações do 249º aniversário da PMMG ocorrem sob a frase tema: “Polícia Militar de Mina Gerais, 249 anos. Ser essencial ao povo mineiro”, reafirmando o compromisso da corporação com a proteção e o atendimento à população em todo o Estado. No final da solenidade foi realizado um desfile da tropa, em continência ao comandante da Região, o coronel Márcio, e em homenagem aos 249 anos da PM e aos agraciados.