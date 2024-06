A programação da Fundação Aperam Acesita continua com o Cine Cultura com exibição de filme e pipoca grátis. Nesta quarta (19), às 15h, será a Edição especial 60+, com o filme que conta a história de quatro melhores amigas que levam seu clube do livro para a Itália em uma divertida viagem que nunca tiveram. Quando as coisas saem dos trilhos e os segredos são revelados, suas férias relaxantes se transformam em uma aventura. Classificação: 12 anos. Ingressos: gratuitos.

Neste sábado (22), às 20h, o teatro da Fundação Aperam recebe o show musical “Te Queremos Deus”, de Antônio Luiz e banda. O cantor interpreta grandes sucessos de artistas de renome do estilo gospel, além de músicas de sua autoria, que fazem parte de sua carreira de 16 anos como cantor e compositor. Classificação: livre. Ingressos: gratuitos.

A Galeria do Centro Cultural da Fundação Aperam exibe a exposição “Nossa terra, nosso futuro. Somos a #GeraçãoRestauração”. A mostra é composta por desenhos produzidos por estudantes das escolas de Timóteo. Com o tema trabalhado em sala de aula, os alunos produziram as ilustrações que pudessem transmitir a mensagem sobre a urgência da mudança de comportamento para evitar as crises climáticas. Visitação gratuita, de segunda a sexta, de 8h30 às 11h e de 13h30 às 17h30. Informações: 3849.7744.