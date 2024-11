O Banco Central do Brasil (BC) informou, nesta terça-feira (26), um incidente de segurança que resultou no vazamento de dados cadastrais vinculados a chaves Pix sob a responsabilidade da Cronos Instituição de Pagamento Ltda. A falha, causada por problemas pontuais nos sistemas da instituição, não comprometeu informações financeiras ou sigilosas dos usuários, segundo o BC.

Em comunicado oficial, o Banco Central esclareceu que os dados expostos são de natureza cadastral, como nome, CPF e número de telefone, e que não permitem movimentações financeiras ou acesso a contas bancárias. Informações como senhas, saldos e extratos bancários permanecem protegidas.

Os usuários afetados serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou do internet banking de suas respectivas instituições financeiras. O BC reforçou que nem ele nem as instituições participantes entrarão em contato por aplicativos de mensagens, ligações telefônicas, SMS ou e-mails, recomendando atenção para evitar golpes associados ao incidente.

Como parte de sua política de transparência, o Banco Central disponibilizou detalhes do caso em sua página oficial, onde mantém um histórico de incidentes de segurança relacionados ao Pix. Além disso, medidas investigativas e sancionadoras estão em andamento para apurar responsabilidades e prevenir novas ocorrências.

Apesar da comunicação pública não ser exigida pela legislação vigente, o BC destacou que optou por informar a sociedade, dado o compromisso com a transparência e a importância do Pix como ferramenta de pagamento no Brasil.

Desde seu lançamento, em 2020, o Pix tem transformado a maneira como brasileiros realizam transações financeiras, mas incidentes como este reforçam a necessidade de contínua atenção à segurança dos dados de usuários. O Banco Central garantiu que continuará adotando medidas para assegurar a integridade do sistema e proteger os dados dos cidadãos.