Em meio às tensões crescentes nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine confirmou que os dois países enfrentam uma grave crise diplomática. O diplomata israelense revelou em entrevista ao jornal o Estado de S. Paulo, no último domingo (24), que o acesso ao governo federal brasileiro está bloqueado desde as declarações polêmicas do presidente Lula sobre o conflito em Gaza.

O relacionamento entre as nações deteriorou-se significativamente após o presidente brasileiro comparar as ações militares israelenses em Gaza com o Holocausto nazista, em fevereiro deste ano. Como consequência, o Brasil não mantém embaixador em Tel Aviv, enquanto Israel declarou Lula persona non grata em seu território.

A crise afeta diretamente a cooperação bilateral em setores estratégicos. Zonshine destacou que diversas empresas israelenses que contribuem com a agricultura e medicina brasileiras enfrentam obstáculos para manter suas operações. “É uma pena que toda esta cooperação esteja bloqueada neste momento”, lamentou o embaixador.

Durante a entrevista, Zonshine também comentou sobre as expectativas israelenses em relação à vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Segundo ele, Israel está otimista com a possibilidade de uma relação mais próxima com Washington sob nova administração republicana.

Apesar do momento delicado, o embaixador israelense afirmou não ter planos de deixar seu posto no Brasil antes de sua aposentadoria do serviço diplomático. Ele mantém a esperança de que as relações entre os países possam ser normalizadas, embora não haja sinais concretos de aproximação entre os governos no curto prazo.

A ausência de diálogo direto entre as autoridades brasileiras e israelenses representa um retrocesso histórico nas relações bilaterais, tradicionalmente marcadas pela cooperação em diversos setores. O impasse atual reflete não apenas divergências políticas, mas também diferentes visões sobre o conflito no Oriente Médio e seus desdobramentos internacionais.

*Com informações Estadão