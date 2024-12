Nesta quarta-feira (18), representantes da Defesa Civil Estadual de Minas Gerais visitaram Coronel Fabriciano para avaliar os impactos das fortes chuvas que atingiram o município. Acompanhado pelo Corpo de Bombeiros local, o agente regional da Defesa Civil do Governo do Estado, tenente Souza, percorreu diversos bairros e testemunhou de perto a difícil realidade enfrentada por dezenas de famílias que perderam tudo devido às enchentes.

Segundo o Tenente Souza, a visita teve como principal objetivo fornecer suporte às famílias afetadas e coordenar ações de resposta ao desastre. “Estamos aqui em apoio ao município. Desde ontem, quando as chuvas ocorreram, já iniciamos contato com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. O Estado está à disposição para oferecer todo o apoio necessário”, garantiu.

Em um primeiro momento, a prefeitura fará o levantamento do número de famílias atingidas. A partir disso, o Estado prestará suporte local, distribuindo kits de higiene, limpeza, lonas, colchões e outros itens essenciais para minimizar os danos às pessoas afetadas.

ALERTAS VIA SMS

A Defesa Civil também reforçou a importância dos canais oficiais de alerta para desastres naturais. Os moradores de Coronel Fabriciano podem se cadastrar gratuitamente no sistema de alerta via SMS, enviando uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199. Após o cadastro, o serviço enviará notificações sobre riscos de desastres naturais diretamente no celular.