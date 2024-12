O espírito natalino vai além do valor material, como comprova a mobilização Natal Solidário promovida pela Aperam. Com a participação de colaboradores voluntários das unidades da Aperam South America, Aperam BioEnergia e Fundação Aperam Acesita, a ação do Programa Voluntários Aperam Inoxidáveis (VAI) distribuiu brinquedos doados a mais de 2 mil crianças em 2024.

A entrega dos presentes aconteceu entre os dias 10 e 17 de dezembro e contou com a participação de colaboradores da Aperam, que se reuniram com os Papai e Mamãe Noel em diversas unidades. A iniciativa beneficiou crianças atendidas por 19 creches públicas em Timóteo, duas casas de acolhimento em Belo Horizonte, um projeto social em São Paulo, e diversas instituições no Vale do Jequitinhonha, incluindo três creches, quatro escolas e uma APAE, localizadas em municípios como Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha. No total, 33 organizações sociais foram contempladas pela ação.

Ver o sorriso de uma criança de 3 anos foi o maior presente de Natal para Emagston Martins da Costa, supervisor de produção na Aperam e voluntário, que participou da entrega dos presentes nas creches de Timóteo. “Nunca imaginei que um gesto tão simples, um esforço tão pequeno, pudesse fazer os olhos daquelas crianças brilharem tanto. Quero muito participar outras vezes. A doação é ainda mais gratificante para quem doa”, expressou.

À espera do Papai Noel, as crianças da Creche Comunitária Irmã Lilá, em Timóteo, já não aguentam de ansiedade quando o Bom Velhinho chegou, contou Tatiane di Cassie, coordenadora da creche. “Estavam super empolgados à espera do Papai Noel. E todos ficaram ainda mais felizes com a surpresa de receber presentes. As famílias de muitas crianças aqui não teriam condições de comprar o presente de Natal. Então, esta doação fez a alegria de toda família”, comentou.

“Concluímos mais uma mobilização do nosso Natal Solidário com a dedicação afetiva dos colaboradores da Aperam e pessoas que doaram, que fizeram toda diferença. O resultado da mobilização vai além do que podemos mensurar. Nosso reconhecimento a todos que contribuíram com suas doações, especialmente os 44 colaboradores que atuaram como mobilizadores em todas as unidades”, enfatizou Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam.