Em cerimônia que contou com a presença do Comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho, o tenente-coronel Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes transferiu na manhã desta quarta-feira, 21, o comando do 11º Batalhão de Bombeiros de Ipatinga para a tenente-coronel Janine Gonçalves de Faria Rocha. A oficial atuava anteriormente, como major, no Comando Operacional dos Bombeiros (5º COB), em Governador Valadares.

A tenente-coronel Janine Gonçalves de Faria Rocha é a segunda mulher a comandar um batalhão do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. A outra oficial é a tenente-coronel Ana Paula Borges, comandante do 8º BBMMG de Uberaba.

O tenente-coronel Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes, que deixa Ipatinga, assumirá o 5º Comando Operacional, em Governador Valadares.

O 11º Batalhão de Bombeiros foi instalado em Ipatinga, no ano de 2018.

A transferência do comando foi realizada no auditório da Federação das Indústrias de Minas Gerais – Regional do Vale do Aço, em Ipatinga. O evento reuniu autoridades e lideranças civis e militares do Leste de Minas Gerais.