Em decorrência das investigações relacionadas a um possível esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do parlamentar, conhecido como “rachadinha, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, concedeu a autorização para a quebra do sigilo bancário e fiscal do deputado André Janones (Avante-MG), bem como de seus assessores e ex-assessores.

A solicitação para a quebra de sigilos foi encaminhada ao STF pela Polícia Federal e recebeu aprovação da Procuradoria-Geral da República. A medida tem como base a divulgação de uma mensagem de áudio, na qual o deputado menciona aos seus assessores a necessidade de alguns deles restituírem parte de seus salários para compensar prejuízos na campanha eleitoral de 2016.

Em dezembro, Luiz Fux acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizando a abertura de um inquérito para apurar as alegações relacionadas à suposta prática da “rachadinha”.

Segundo a PF, “as diligências concluídas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete do deputado André Janones”.

A PF afirmou ainda que há inconsistências nos depoimentos prestados por servidores do deputado e que “a análise conjunta das declarações obtidas nas oitivas com o conteúdo dos áudios (e com as diligências empreendidas) revela uma série de inconsistências e contradições”.