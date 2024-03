Na manhã desta quarta-feira (27), na MGC 356, km 06, sentido Rio de Janeiro, em frente ao BH Shopping, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), lançou a Megaperação Semana Santa 2024. A ação será realizada em Minas Gerais até o dia 31/03.

Serão empregados mais de dois mil policiais, com foco no combate ao uso e tráfico de drogas, prevenção a homicídios, captura de foragidos da Justiça, fiscalização aos condutores que fizeram uso de bebida alcoólica, com utilização de elitômetro (bafômetro), além de ações com radares e drones, presença em locais estratégicos, abordagens sistemáticas e combate aos crimes ambientais. Além disso, serão realizadas blitz preventivas, com distribuição de cartilhas com dicas de prevenção para conscientizar os condutores sobre atitudes que colaboram para a redução de acidentes.

A operação será realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e pela Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMAmb), em mais de 200 pontos nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, áreas rurais e de balneários, bem como parques, lagos e rios, durante as 24 horas do dia.

As ações contam com a parceria de outros órgãos, como Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento. Sustentável (Semad), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e outros.