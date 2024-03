A administração municipal confirmou, nesta terça-feira (26) parte da programação para as festividades do aniversário de 60 anos de Ipatinga, que é comemorado oficialmente no dia 29 de abril. Os shows acontecerão a partir de 26 de abril, uma sexta-feira, com o dia dedicado ao gospel. Estarão se apresentando Tribo do Reino, além da presença nacional da jovem cantora fluminense Maria Marçal, de 14 anos. No sábado, 27 de abril, o palco será tomado pelo clima mineiro, com o “Minas ao Luar”, uma parceria com o Sesc Minas e Fecomércio, que trará Luíla de Paula e a dupla Di Paulo e Paulino como atrações principais. Já no palco 2 a animação ficará por conta de Walbineame, Paulo Henrique e Guilherme e Gabi.

O domingo, 28 de abril, será marcado por apresentações católicas, com destaque para Milena, Paulão, Guto Rangel e a presença de grandes nomes como Dunga, Banda Brais, Tony Alison e Padre Diego.

No dia do aniversário, segunda-feira, 29 de abril, as atrações são Gabi Martins (ex-BBB) e a dupla César Menotti & Fabiano. Já no palco 2 haverá as apresentações do Grupo Atitude, Evelin e Matheus Alvim. Paralelamente, o Parque Ipanema receberá a Feirarte Especial, com diversas atividades culturais, artísticas e prestação de serviços gratuitos na área da saúde e estética, além do tradicional “Bolo de Aniversário”.

As comemorações já foram iniciadas com a 23ª edição do Pescando no Parque, evento realizado no Parque Ipanema no último domingo. Também dentro da programação que acontece nos meses de março e abril, o aniversário de Ipatinga contará com eventos como o Teatro da Paixão de Cristo, nesta Sexta-feira Santa (29), a Formatura da Guarda Civil Municipal, Comida di Buteco, Mostra de Cinema Infantil com a Casa Cult e o Cine Cidade, um presente da Usiminas por meio do Instituto Usiminas, além de Exposição de Carros Antigos com a Associação Antigos do Vale.

CÁPSULA DO TEMPO

Uma outra atividade que está sendo preparada pelo município é uma Cápsula do Tempo contendo depoimentos, objetos e cartas de entidades e que será aberta em 2064, quando o município completará 100 anos.

O prefeito Gustavo Nunes falou da importância desta data para o município. “O aniversário de 60 anos de Ipatinga é um marco significativo para nossa cidade, refletindo não só as nossas conquistas históricas, mas também o presente vibrante que vivemos e o futuro promissor que projetamos. Buscamos fazer uma festa com responsabilidade, de excelente nível, à altura do que merece a nossa população e também contando com o apoio de parceiros em todas as esferas”, pontuou.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 29/03 – Teatro da Paixão de Cristo (Parque Ipanema)

De 05/04 a 05/05 – Comida di Buteco

Dia 12/04 – Formatura da Guarda Civil Municipal

Dias 12 e 13/04 – Cine Cidade

De 18 a 21/04 – Mostra de Cinema no Parque

Dia 26 – Noite Gospel + Feirarte Especial

Dia 27 – Minas ao Luar + Feirarte Especial

Dia 28 – Noite Católica + Exposição de Carros Antigos + Feirarte Especial

Dia 29 – 8h30 – Solenidade Oficial

Hino de Ipatinga e Ações de Educação no Galpão

Distribuição do Bolo 60 metros

Mutirão da Cidadania – Entidades da cidade (Galpões)

Shows com atrações nacionais

Feirarte Especial