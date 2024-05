No dia 5 de junho (quarta-feira), a rodovia LMG-758 no Km 44 em Açucena, será interditada. A ação será necessária para a fragmentação de uma rocha e a limpeza da rodovia. O trecho ficará interditado para segurança dos motoristas e usuários. A intervenção é uma ação proativa para prevenir o risco de deslizamento da rocha, além de evitar acidentes na rodovia. Toda a ação será realizada em conformidade com as normas e parâmetros de segurança.

O bloqueio acontecerá das 13h às 16h. A expectativa é que logo após a fragmentação comesse a limpeza da pista, que será liberada gradativamente até a conclusão dos trabalhos. Para alertar aos usuários, será utilizado faixas de sinalização indicativa e pessoas caracterizadas para transmitir informações. Toda a segurança será realizada pela Polícia Militar.

Vale ressaltar que poderá ocorrer ruído, dissipação de poeira e vibrações de pequena intensidade próximos ao local. Para a segurança de todos é importante que os criadores ofereçam abrigo aos animais de grande e pequeno porte. Para os usuários da rodovia é necessário redobrar a atenção, respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

As interferências no tráfego podem ser acompanhadas pelas redes sociais e site institucional da Cenibra, DER-MG e Prefeitura de Açucena. Além do compartilhamento de informações atualizadas pelos usuários dos aplicativos de trânsito.

Essa iniciativa é uma parceria entre Cenibra, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Polícia Militar e Prefeitura de Açucena.