Prossegue nesta segunda-feira, dia 26, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, que discute a qualidade dos serviços de fornecimento de água potável e o tratamento de esgotos na cidade de Ipatinga. A CPI da Copasa reúne vereadores e lideranças populares do município. Neste encontro, serão apresentadas imagens colhidas ao longo de quase um ano pelo cidadão Sebastião Gomes da Silva, que questiona a fiscalização efetiva do tratamento de esgoto da cidade. Assista: