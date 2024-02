A Câmara de Ipatinga transferiu desta segunda-feira para o dia 29, quinta-feira, às 18h30, a audiência pública da CPI da Copasa. No evento, será apresentado o vídeo do morador Sebastião Gomes da Silva, que questiona a fiscalização efetiva do tratamento de esgoto da cidade (apresentado com exclusividade pelo Canal Carta de Notícias).

A reportagem do Carta de Notícias enviou à Assessoria de Imprensa da Câmara, no último dia 22, e-mail solicitando a confirmação da data e horário da audiência, não recebendo nenhuma resposta. Depois do vídeo publicado, Sebastião foi informado da mudança da data e comunicou à nossa reportagem.

A audiência pública discutirá, na quinta-feira, a qualidade dos serviços de fornecimento de água potável e o tratamento de esgotos na cidade de Ipatinga.