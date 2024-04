O deputado federal Hercílio Diniz, que sempre obteve excelente votação na Região Metropolitana do Vale do Aço e na Região do Rio Doce, revela a sua profunda admiração pela atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A revelação foi feita nesta terça-feira, dia 9 de abril, em entrevista concedida ao Conceito Podcast, de Governador Valadares.

Assista o vídeo: