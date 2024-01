O Aeroporto Regional do Vale do Aço fechou 2023 com o embarque e desembarque de 182 mil passageiros. Segundo a Infraero, este número superou em 37 por cento o ano anterior.

Depois de uma longa paralisação para reformas, o aeroporto, situado no Distrito Industrial de Santana do Paraíso, foi reaberto em dezembro de 2021, com a transferência da administração do Governo de Minas Gerais para Infraero.

De lá para cá, o terminal voltou a ser um dos mais movimentados do interior de Minas Gerais, com mais de 60 voos diretos semanais entre Ipatinga, Belo Horizonte e São Paulo.