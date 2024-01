Durante o recesso escolar, a Prefeitura de Ipatinga intensifica suas ações preventivas para erradicar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti nas escolas municipais. Os Agentes de Combate a Endemias (ACEs) estão realizando vistorias em cerca de 60 locais, incluindo CEMEIs, EMEIs, unidades de ensino fundamental. Essa estratégia será implementada até a próxima segunda-feira (5), quando as aulas serão retomadas.

Com as escolas em recesso, os agentes têm a oportunidade de realizar uma varredura mais detalhada, concentrando-se na retirada de materiais que possam servir como focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Além disso, estão aplicando larvicidas em objetos e estruturas que não podem ser removidos.

O chefe do Executivo, Gustavo Nunes, enfatizou a importância dessas medidas durante o recesso. “Estamos comprometidos em assegurar um ambiente escolar seguro e saudável para nossos estudantes. A intensificação das vistorias e a aplicação de medidas preventivas são passos fundamentais para combater o Aedes aegypti e proteger nossa comunidade escolar”, enfatizou o prefeito.

INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES

Além das vistorias nas escolas, a prefeitura está fortalecendo o combate às arboviroses com mutirões de limpeza urbana, abrangendo córregos, galerias e bueiros. Campanhas contra o vetor e a conscientização em residências e instituições públicas e privadas também fazem parte das iniciativas, juntamente com a presença diária do carro fumacê percorrendo os bairros da cidade.

A Prefeitura de Ipatinga reforça o compromisso com a saúde pública e a segurança da comunidade, adotando medidas proativas para combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.