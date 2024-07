Como diz o jornalista Cláudio Lessa, hoje exilado nos Estados Unidos, e dono de um canal conservador de grande audiência no YouTube (Almanaque CL News): “como é difícil fazer jornalismo ético e de credibilidade no Fazendão”.

Quando o capataz-mor do Fazendão abre a boca, o dólar sobe, a bolsa cai, os juros aumentam e a inflação dispara. A cada discurso feito por ‘Sua Excelência’, o dano aumenta… e pobre do povo brasileiro paga a conta!

Comecei no jornalismo em 1º de março de 1970. Em 54 anos, nunca sofri restrição para me expressar profissionalmente. Vim conhecer isso só no século seguinte.

Outra vez, em menos de uma semana, hoje, 4 de julho, o CARTA DE NOTÍCIAS – que sempre prima em apresentar um jornalismo conservador, isento e acurado – tem uma mais postagem excluída e somos advertidos por uma tradicional rede social.

E o que é irônico: a notícia “Lula reinstala comissão sobre mortos e desaparecidos políticos” foi distribuída pela Agência Brasil, órgão de imprensa do Governo Federal.

Como diz o ditado: “Em boca fechada não entra mosquito”.