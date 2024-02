O diretor do Centro Cultural Internacional Tikufukai, Masahiro Nomura, de 48 anos e neto do fundador da instituição, Tikufu Ota, faleceu em Tóquio, nesta segunda-feira, 26. Ele sofreu um infarto do miocárdio durante uma viagem de negócios, entre cidade em que residia, Shunan Shi, e a a capital japonesa.

Masahiro era filho da ex-presidente internacional do instituto, Kofu Nomura e irmão da atual presidente, Sofu Konayagi.

Segundo a presidente do Tikufukai no Brasil, Yoshiko Honda, o diretor Masahiro Nomura, era formado em arqueologia e proprietário de uma restaurante de comida francesa no Japão. Ele visitou o Tikufukai no Brasil nos anos de 1993, 2006, 2012 em comemorações da Tikufukai em Ipatinga.