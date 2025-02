Um asteroide recém-descoberto apresenta 2,1% de chance de colidir com a Terra em 22 de dezembro de 2032, revelou a Nasa. Denominado ‘2024 YR4’, o corpo celeste pode atingir uma faixa que se estende da América do Sul até a Ásia, atravessando países densamente povoados.

O objeto espacial, identificado pelo Catalina Sky Survey Project em dezembro de 2024, tem dimensões comparáveis à Estátua da Liberdade. Sua trajetória de risco inclui nove países: Índia, Paquistão, Bangladesh, Etiópia, Sudão, Nigéria, Venezuela, Colômbia e Equador.

Em caso de impacto, os danos podem se estender por até 19 quilômetros em todas as direções a partir do ponto de colisão. As regiões mais vulneráveis incluem a cidade indiana de Chennai e a Ilha de Hainan, na China, onde a densidade populacional aumenta o risco de vítimas.

A descoberta levou a ONU a ativar, pela primeira vez na história, seu Protocolo de Segurança Planetária. O asteroide alcançou o nível 3 na Escala de Torino, uma classificação considerada rara para objetos desse porte.

O professor Colin Snodgrass, da Universidade de Edimburgo, mantém uma perspectiva cautelosamente otimista. “Muito provavelmente este passará sem causar danos”, afirmou ao The Guardian. Os cientistas continuam monitorando a trajetória do objeto, que fará uma aproximação sem risco em 2028, antes do possível encontro crítico em 2032.

Equipes de astrônomos trabalham na análise de imagens de arquivo para identificar registros anteriores do asteroide, o que permitiria cálculos mais precisos de sua órbita. O monitoramento constante nas próximas semanas será crucial para determinar o real risco de colisão.

