O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enfrenta seu pior momento de popularidade desde que assumiu a Presidência pela primeira vez em 2003. Pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (14) aponta que apenas 24% dos brasileiros consideram seu governo ótimo ou bom, enquanto 41% avaliam como ruim ou péssimo.

A queda de 11 pontos percentuais em apenas dois meses surpreendeu analistas políticos e estabeleceu um marco histórico negativo para o governo petista. O levantamento, que ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades brasileiras, evidencia uma deterioração significativa na percepção popular sobre a gestão federal.

Os números revelam uma erosão do apoio principalmente entre as camadas mais populares, tradicionalmente base eleitoral do presidente. Na faixa de renda de até dois salários mínimos, a aprovação despencou de 44% para 29%. Entre os mais abastados, com renda superior a dez salários mínimos, o índice caiu para 18%.

O cenário atual supera negativamente até mesmo o período crítico do mensalão em 2005, quando o governo Lula registrou 28% de aprovação. A pesquisa atual mostra ainda que 32% dos entrevistados consideram o governo regular, enquanto 2% não souberam ou não quiseram responder.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que não altera o quadro geral de forte desgaste da atual administração federal. Os números sugerem um desafio significativo para o governo recuperar a confiança da população nos próximos meses.